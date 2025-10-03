Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Найбільший удар по видобутку газу: чи вплине це на опалювальний сезон
Найбільший удар по видобутку газу: чи вплине це на опалювальний сезон

Зіновія Воронович
3 жовтня, 2025 п'ятниця
19:08
Енергетика удар по видобутку газу

У Нафтогазі назвали атаку, яку РФ здійснила на газовидобувну інфраструктуру в ніч на 3 жовтня, наймасовішою від початку війни. Скільки часу може піти на відновлення і як це позначиться на опалювальному сезоні

Зміст

На фоні осіннього похолодання і передчасного початку опалювального сезону у деяких містах, РФ завдала чергового удару по газовій інфраструктурі. Під час атаки на об’єкти видобутку газу у Полтавській та Харківській областях РФ застосувала 35 ракет та  60 дронів. За даними голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, частина об’єктів зазнала критичних руйнувань.

"Це найбільша масована атака на нашу газовидобувну інфраструктуру від початку повномасштабної війни. Цілеспрямований терор проти цивільних обʼєктів, які забезпечують видобуток та підготовку газу, що використовуються для забезпечення нормального життя людей, – повідомив він. – Жодного воєнного сенсу. Черговий прояв російської підлості, націлений виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити нас можливості опалювати будинки українців взимку. Внаслідок цієї атаки, значна частина наших обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань критичні". 

Про зупинку видобутку газу на деяких об’єктах на Полтавщині повідомили також і компанії ДТЕК.

"Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами. Внаслідок атаки роботи ряду об'єктів газодобутку на Полтавщині була зупинена", – йдеться у повідомленні. 

На відновлення може піти до тижня 

Вперше РФ атакувала об’єкти видобутку газу в Україні у лютому 2025 року. Після цього Україні довелось екстренно імпортувати додаткові обсяги. У Reurets тоді повідомляли, що атака обвалила видобуток газу в Україні на 40%.  

"До ударів Україна видобувала близько 52 мільйонів кубічних метрів газу на день, тоді як взимку споживала від 110 до 140 мільйонів кубічних метрів на день. Вона покривала цей пробіл за рахунок газосховищ, – повідомляло тоді видання. 

"Насправді усі тоді розуміли, що дані про обвал видобутку на 40% не йшлося. Було одномоментне зниження видобутку до усунення наслідків атаки. Так само і тепер. На деяких об’єктах зупинився видобуток, але це – тимчасово. Я думаю,  приблизно за тиждень ми можемо повернутись до попередніх показників видобутку", – каже у коментарі Еспресо експерт з енергетики Юрій Корольчук. 

За його словами, атаки на об’єкти нафтової та газової інфраструктури завжди провокують пожежі і багато диму – за рахунок того, що горить нафта чи газ, тому фото наслідки руйнувань можуть здаватись значно більшими, ніж є насправді. До того ж Україна розуміла, що РФ атакуватиме об’єкти енергетичної інфраструктури, тому є певні запаси обладнання для оперативного ремонту. 

"Такі руйнування – це найбільша проблема для систем, які очищують газ. Бо газ який добувають з-під землі проходить очистку перед тим, як потрапити у магістральний газопровід, по якому потім йде по всій Україні. Якщо була проблема з очисткою, то газ може мати нижчу калорійність. Якщо за нормами калорійність має бути 7 800 ккал/м³ і вище, то він може мати 6,5 – 7 тис. Це означає, що споживач спалить більше того газу, аби отримати таку саму кількість тепла" – каже Юрій Корольчук.

Якщо атаки продовжаться, Україні доведеться імпортувати більше газу 

"Поки що про якісь катастрофічні наслідки говорити не можна. Але якщо РФ завтра вдарять, після завтра вдарять, то це справді може позначитись на загальному видобутку газу. І скорочення може бути безповоротне. Тоді доведеться докладати більше зусиль, більше інвестиційних, наприклад, підключати родовища, на деяких родовищах інтенсифікувати видобуток, тобто проводити гідророзриви пласта тощо", – каже Юрій Корольчук. 

Падіння видобутку газу може призвести до того, що Нафтогазу доведеться оперативно імпортувати додаткові обсяги газу з Європи. І тут питання у грошах, адже під час опалювального сезону газ на європейському ринку коштує значно дорожче, аніж влітку. 

Що буде, якщо в опалювальний сезон забракне газу

Наразі дефіциту газу в опалювальний сезон в Україні не прогнозують. Газу у сховищах достатньо для проходження не надто холодної зими за умови більш-менш стабільного видобутку. Однак якщо раптом припустити, що зима буде суттєво холоднішою, аніж у попередні роки, і виникнуть проблеми з імпортом чи відбором газу з підземних сховищ, є затверджений план дій на такі випадки. Йдеться про "Про затвердження Правил про безпеку постачання природного газу",  який ухвалили ще у 2015 році.  

Відповідно до цього плану, у кожній області та районі споживачі поділені на п'ять груп із послідовністю, яка має відповідати черговості припинення (обмеження) постачання природного газу до кожного зі споживачів у разі оголошення кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації.  При цьому до першої групи належать споживачі, постачання природного газу яким в умовах кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації припиняється (обмежується) у першу чергу, а до п'ятої - споживачі, у тому числі захищені, постачання природного газу яким припиняється (обмежується) в останню чергу. Населення, критично важливі підприємства та виробники тепла належить до захищених споживачів. Тобто їм газ обмежать в останню чергу. При цьому загальний обсяг споживання газу захищеними споживачами не може перевищувати 20% від загального обсягу споживання природного газу на території області.

