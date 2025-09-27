Зеленський: у відповідь на блекаут Києва буде блекаут Москви
Україна не є агресором і ніколи не починає конфліктів, але готова захищати себе від будь-яких загроз, зокрема, від загрози зимового блекауту
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на пресконференції 27 вересня 2025 року.
"Росія повинна чітко знати: цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами. Але це не означає, що вони слабкі, і що слід проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, столиці України, Кремль повинен знати, що буде блекаут у столиці Росії", - підкреслив президент України.
Він додав, що Україна демонструє рішучість і силу у відповідь на будь-які спроби тиску чи агресії з боку Росії.
- 26 вересня Зеленський заявив, що реакція на порушення Росією повітряного простору країн НАТО була дуже слабкою.
