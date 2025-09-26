Зеленський заявив, що реакція на порушення Росією повітряного простору країн НАТО була дуже слабкою

Про це він сказав в інтервʼю Axios.

Президент України Володимир Зеленський відповів на питання журналіста, чи вважає він реакцію країн-членів НАТО на порушення Росією повітряного простору Польщі, Данії, Норвегії та Румунії слабкою.

"Дуже. Так, я думаю, що реакція була слабкою. Саме тому він (Путін, - ред.) продовжив з іншими країнами", - заявив президент.

На уточнювальне питання, чи погоджується Зеленський з Дональдом Трампом, що країни НАТО повинні були збивати дрони, він наголосив: "Вони повинні збивати все. Якщо хтось на вашій землі вбиває ваших людей, ви повинні відповісти цій людині. Якщо літаки в вашому повітряному просторі, ви повинні їх блокувати".

Тоді журналіст поцікавився, чи думає Зеленський, що країни-члени НАТО злякались.

"Я вважаю, що здебільшого так. Я знаю, що деякі лідери країн не бояться. Але більшість країн бояться. Вони бояться і вони праві: Росія божевільна", - підсумував президент України.