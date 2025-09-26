Данія знову закривала аеропорт Ольборґ через підозрілі обʼєкти в небі. Німеччина пригрозила РФ "потужною реакцією" НАТО

Про це повідомляє данське медіа TV 2.

Увечері четверга, 25 вересня, до поліції данського регіону Північна Ютландія надійшло багато повідомлень від місцевих мешканці про підозрілі обʼєкти в небі. Це підтвердив черговий офіцер поліції Північної Ютландії Крістіан Тільстед. Зʼявилися повідомлення про те, що в цьому районі було помічено безпілотник, тому влада ухвалила рішення закрити повітряний простір.

"Ми закрили повітряний простір о 23:40. Ми цілий день були там у повному складі, і саме один з наших людей виявив щось, що, на їхню думку, схоже на дрон", - сказав черговий офіцер Крістіан Тільстед.

Поліція Північної Ютландії не змогла підтвердити наявність дрона в цьому районі.

"Минулої ночі було зоряне небо, і коли довго дивишся на небо, можна почати щось бачити", - поділився Тільстед.

Однак начальник поліції не уточнив, як вони дізналися, чи це був дрон, чи ні. Також неможливо дізнатися, чи були розгорнуті додаткові патрулі для спостереження за дронами в небі в п'ятницю ввечері після того, як дрони порушили повітряний простір над аеропортом Ольборг пізно ввечері в середу та в четвер.

Повітряний простір був закритий на годину після того, як сама поліція помітила щось, що, на їхню думку, могло бути дроном.

Президент Франції Еммануель Макрон написав у соціальній мережі X, що розмовляв з премʼєр-міністеркою Метте Фредеріксен.

"Я висловив повну солідарність Франції з Данією після неодноразових вторгнень неідентифікованих дронів, які впливають на роботу в аеропорту Копенгагена. Франція готова підтримати Данію в оцінці ситуації та сприянні безпеці данського повітряного простору", - написав він.

Речник поліції Південно-Східної Ютландії Нільс Крістіан Бастхольм наголосив: "Ми дуже серйозно ставимося до всіх запитів і розслідуємо їх. Нам вдалося швидко майже все спростувати".

Поліція направила додаткових працівників до аеропорту Біллунн. Уся данська поліція перебуває в стані "підвищеної готовності", як заявив у четвер начальник Національної поліції Торкільд Фогде.

Кореспондент TV 2 Расмус Тангольдт уточнив, що щодня проводиться оцінка, чи варто збивати дрони противника, чи це занадто ризиковано для населення, чи це необхідно.

"Дві країни, які найбільше знають про це, не завжди збивають розвідувальні дрони або дрони-провокації", - сказав він.

Він також наголосив, що Росія дуже добре знає, як влаштовані данські аеропорти або де розташовані літаки F-35. Для Росії йдеться про провокацію.

"Ми повинні розуміти тут, у Данії, що неможливо збити всі дрони. Якщо ми це зробимо, Росія наступного разу просто надішле ще більше. Немає чудодійних ліків від цього", - додав Расмус Тантольдт.

