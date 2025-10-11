Зеленський обговорив з Трампом, як посилити українську ППО: "Є хороші варіанти, сильні ідеї"
По обіді у суботу, 11 жовтня 2025 року, глава української держави Володимир Зеленський мав телефонну бесіду зі своїм американським колегою Дональдом Трампом
Розмова була присвячена нещодавній масованій атаці РФ по енергосистемі України, а також досягненню мирних домовленостей Ізраїлю з ХАМАСом, інформує пресслужба президента.
"Поінформував президента Трампа про російські удари по нашій енергетиці. Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", - розповів Зеленський про підсумки проведеного обговорення.
Читайте також: Зеленський: у відповідь на блекаут Києва буде блекаут Москви
Окрім того, він привітав Трампа "з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат". "І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна", - додав глава держави.
Читайте також: Ексміністр Плачков розповів, як людям готуватися до можливих зупинок подачі газу та тепла через обстріли РФ
"Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити", - підсумував Зеленський.
- Після нічної російської повітряної атаки по українській енергоінфраструктурі в ніч з 9 на 10 жовтня було знеструмлено Лівий берег Києва, а також Броварський та Бориспільській районі Київщини. У Чернігівській, Сумській та Полтавській запровадили графіки відулючення світла.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.3 Купівля 41.3Продаж 41.8
- EUR Купівля 47.85Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе