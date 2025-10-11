Зеленський обговорив з Трампом, як посилити українську ППО: "Є хороші варіанти, сильні ідеї"

Розмова була присвячена нещодавній масованій атаці РФ по енергосистемі України, а також досягненню мирних домовленостей Ізраїлю з ХАМАСом, інформує пресслужба президента.

"Поінформував президента Трампа про російські удари по нашій енергетиці. Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", - розповів Зеленський про підсумки проведеного обговорення.

Окрім того, він привітав Трампа "з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат". "І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна", - додав глава держави.

"Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити", - підсумував Зеленський.