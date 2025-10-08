Ексміністр Плачков розповів, як людям готуватися до можливих зупинок подачі газу та тепла через обстріли РФ

Про це в етері Еспресо розповів голова ради спілки Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї, міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006) Іван Плачков.

"Я думаю, нічого нового я не скажу. Нам треба готуватись перш за все на державному рівні до більш ефективного протиповітряного захисту цих об'єктів. А громадянам України, населенню, ми все знаємо. Дизель-генератори, пальне для дизельних генераторів, павербанки, теплий одяг, утеплення і так далі. Я думаю, ми найкраще знаємо у світі, що потрібно робити", - сказав він.

Плачков зауважив на великих містах, де централізоване теплопостачання - Київ, Харків, Одеса і так далі.

"Якщо буде влучання в об'єкт централізованого теплопостачання чи в об'єкт, який подає газ, наприклад, газорозподільча станція, то є вірогідність того, що якась частина міста залишиться без тепла. Тому до цього повинні бути обов'язково готові комунальні служби. Для того, щоб якщо зупинилось постачання тепла, щоб вони як можна швидше злили воду з систем теплопостачання, щоб у нас не було як в Алчевську. Ми пам'ятаємо, в мирні часи було заморожено ціле місто. Тому зливається вода і поки енергетики не відновлять, щоб це все не замерзло. Може замерзнути не один дім, а всі ті, які будуть відключені, якщо ми воду не зіллємо. Це перше", - заявив ексміністр.

Він розповів, що робити мешканцям таких міст.

"Повинні бути пункти незламності. Я знаю, вони готуються і вони будуть, де населення може перечекати отой період. А період може бути і доба, і дві, і може, і більше, залежно від обсягів урбанізації. Я вже неодноразово і не перший рік кажу про це, особливо мешканцям міст великих думати, де можна поїхати, в районний центр, до друзів, до родичів, до знайомих, там в села, до яких можна доїхати, де є традиційне теплопостачання - каміни, печі на дровах. Для того щоб оцей період можна було перечекати, поки енергетики не відновлять і не буде подано теплопостачання", - сказав Плачков.

Експерт наголосив, що перше і найголовніше в захисті - це протиповітряна оборона.

"Ці споруди, які будували вже два роки, вони захищають, але частково. Вони не вирішують проблему, тому зараз точність така, що вони просто зможуть захистити ні від "шахедів", ні від ракетних ударів. Якщо "шахед" десь промаже, то та стіна, яка побудована, значить, вона захистить. А якщо влучить в ціль, то це дуже важко", - підсумував він.