В Україні можуть бути обмеження в подачі газу, але населення це не торкнеться, - нардеп Кучеренко

Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"Путін знов б'є по видобутку газу, ну щоби ще зменшити. Тобто дірку зробити більше в цьому балансі, щоб він у нас був дуже дірявий. Чим це загрожує? Це не загрожує катастрофою, що газу не буде, але можуть бути обмеження в газі. Я не думаю, що населення це торкнеться, бо як завжди будуть там обмежувати промисловість", - сказав він.

На думку Кучеренка, це погано, бо там є собівартість - це податки, це робочі місця і так далі.

"І можуть обмежувати енергетику, бо в нас значна частина енергетики споживає газ приблизно 2,5-3 млрд кубів - це саме газ на енергетику. Тому знов таки, це погано, але це не катастрофічно. Просто додає великої роботи, клопоту. На жаль, і гинуть і люди, і незручності, і все, додає і нафтогазовому комплексу", - зазначив нардеп.

Він ще раз підкреслив, це не буде прямо катастрофою.

"Блекаут, без газу, замерзнемо, як деякі експерти кажуть, 10° в домівках у вас буде, тікайте, хто куди хоче. Ні, категорично не хочу я на цю хвилю сідати, я ще раз хочу сказати, обмеження будуть, катастрофи не буде. Ось така моя оцінка", - підсумував Кучеренко.