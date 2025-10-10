РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України, у столиці перебої зі світлом і водопостачанням
Уночі 10 жовтня Росія завдала масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Унаслідок атаки частина Києва залишилась без світла, є проблеми з водопостачанням
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
У Києві внаслідок ударів по критичній інфраструктурі перебої зі світлом.
"Лівий берег столиці без електроенергії. Є й проблеми з водопостачанням", - поінформував мер.
Він зазначив, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання.
"Ситуація складна. Всі необхідні служби залучені до її подолання", - поінформував Кличко.
Міністерка енергетики України Світлана Гринчук у facebook уточнила, що енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.
"Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи. Закликаємо всіх залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - додала Гринчук.
- З вечора 9 жовтня Росія атакує Україну дронами. У Києві уламки впали на житловий будинок, двоє людей постраждали, у Запоріжжі двоє постраждалих.
- Біла Церква
