РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України, у столиці перебої зі світлом і водопостачанням

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

У Києві внаслідок ударів по критичній інфраструктурі перебої зі світлом.

"Лівий берег столиці без електроенергії. Є й проблеми з водопостачанням", - поінформував мер.

Він зазначив, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

"Ситуація складна. Всі необхідні служби залучені до її подолання", - поінформував Кличко.

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук у facebook уточнила, що енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.

"Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи. Закликаємо всіх залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - додала Гринчук.