Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 9 жовтня
У четвер ввечері, 9 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 17:59 дрон зафіксували на півночі Сумщини, курс - південно-західний.
О 18:14 БПЛА прямував на південному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.
Станом на 18:30 безпілотники рухались:
- На північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.
- На Харківщині в напрямку н.п.Балаклія та Берестин.
О 18:36 дрон на Харківщині курсував в напрямку Чугуєва з півночі.
Повітряні сили о 18:43 попередили про безпілотник в напрямку Харкова зі сходу.
О 19:04 БПЛА помітили на північному сході Черкащини, курс - південно-західний.
Згодом ПС повідомили, що безпілотники рухаються на/повз Харків з південного сходу.
О 19:19 дрони з Харківщини прямували курсом на Охтирський район Сумщини.
Новина доповнюватиметься...
- Біла Церква
