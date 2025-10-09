Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 9 жовтня
Оновлено

Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 9 жовтня

Марія Музиченко
9 жовтня, 2025 четвер
19:47
Війна з Росією БПЛА

У четвер ввечері, 9 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 17:59  дрон зафіксували на півночі Сумщини, курс - південно-західний.

О 18:14 БПЛА прямував на південному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

Станом на 18:30 безпілотники рухались:

  • На північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.
  • На Харківщині в напрямку н.п.Балаклія та Берестин.

О 18:36 дрон на Харківщині курсував в напрямку Чугуєва з півночі.

Повітряні сили о 18:43 попередили про безпілотник в напрямку Харкова зі сходу.

О 19:04 БПЛА помітили на північному сході Черкащини, курс - південно-західний.

Згодом ПС повідомили, що безпілотники рухаються на/повз Харків з південного сходу.

О 19:19 дрони з Харківщини прямували курсом на Охтирський район Сумщини.

Новина доповнюватиметься...

Новини
Україна
російська армія
безпілотник
повітряна тривога
2025, четвер
9 жовтня
20:38
Європарламент
Європарламент закликав збивати повітряні цілі, що порушують повітряний простір країн ЄС
20:15
Ексклюзив
Юрій Ушаков
Ушаков перевертає дошку аргументів: у Кремлі знов хочуть повернутися до дискусій із Трампом, - аналітик Горбач
20:02
Ексклюзив
Гривня, гривні, гроші
Інфляція нікуди не зникне: що радить економіст Длігач українцям
20:01
Володимир Зеленський
Зеленський: Вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін
20:01
OPINION
Казус Арестовича: як цей покидьок потрапив на Банкову?
19:50
Пресреліз
Андрій Парубій
"Це ціна нашої свободи": у Львові згадували Андрія Парубія
19:42
Дональд Трамп
"Заручників буде звільнено у понеділок або вівторок": Трамп оголосив де відбудеться підписання угоди щодо Гази
19:39
підземне сховище газу
Удари РФ по газовій інфраструктурі: Нафтогаз взяв кредит у 3 млрд грн на закупівлю імпортного газу
19:07
Ексклюзив
дрон "Багнет"
"Стіна дронів" у ЄС може бути малоефективною проти російських атак, - авіаексперт Храпчинський
18:54
СБУ затримала одного з керівників БЕБ на Одещині, за підозрою у ведені бізнесу з РФ
18:38
Ільхам Алієв та Володимир Путін (праворуч)
Путін визнав, що азербайджанський пасажирський літак зазнав катастрофи через російські ракети
18:34
інфляція, ціни
В Україні подорожчала освіта, зате подешевшали харчі: як змінились ціни у вересні
18:15
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, - Сирський
18:13
Ексклюзив
зсу танк
Війна на виснаження на фінальній стадії: кожна зі сторін на межі надлому, - аналітик Горбач
18:00
OPINION
Путін відкрито називає головним ворогом Росії саме Європу
17:46
Ласло Краснагоркаї
Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Краснагоркаї
17:45
Огляд
Бізнесмен, який здолав нацистську систему смерті: як Оскар Шиндлер врятував сотні євреїв – серед них могли бути і вихідці з України
17:20
Інтерв’ю
Анастасія Матов
Анастасія Матов долучилася до лав ЗСУ у 18 років. Зараз їй 19 і вона служить у Десантно-штурмових військах
17:16
Ексклюзив
крилата ракета "Фламінго"
Експорт зброї підсилить інтерес європейців до підтримки України, - дипломат Веселовський
16:55
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:49
Генштаб, фронт
На фронті від початку доби відбулося 132 бої, Сили оборони відбили 35 атак на Покровському напрямку
16:09
Георгій Тихий
"Вето Угорщини є політично вмотивованим": У МЗС наголосили, що Україна готова до відкриття кластерів і буде над цим працювати
16:04
Огляд
Укроборонпром
Рада дозволила оборонним підприємствам тимчасово бронювати працівників, які не стоять на військовому обліку. Деталі законопроєкту
16:02
Володимир Зеленський
Зеленський привітав Бабіша з перемогою на виборах у Чехії та домовився з ним про зустріч
16:02
OPINION
Мир у Газі зосередить увагу США на війні в Україні
15:56
Ексклюзив
український безпілотник Punisher
Практично все, що ми бачимо на фронті, - від українських виробників або розробників, - ексміністр оборони Загороднюк
15:46
ракети США, зброя
Шатдаун у США не зупинить допомогу Україні, — речник МЗС Тихий
15:16
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Європарламент не підтримав вотуми недовіри до Урсули фон дер Ляєн
14:03
Ексклюзив
вибори
Корпоративні інтереси партій: політолог Саакян щодо виборчої активності в Україні
14:01
OPINION
Уникати хибного вибору
13:23
Польські та румунські солдати поруч із військовою технікою та прапором НАТО
Члени НАТО налаштовані діяти жорсткіше у відповідь на російські провокації, - FT
13:11
Оновлено
Волгоград, горить газопереробний завод
У Волгоградській області після атаки БПЛА загорілися газопереробний завод і нафтоперекачувальна станція
13:04
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що Україна номінуватиме Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він сприятиме припиненню вогню
12:52
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа боїться, що вже перебуває у війні, і США цього не помічають, а провідна збройна компанія ЄС попереджає про загрозу дронів. Акценти світових ЗМІ 9 жовтня
12:46
Ексклюзив
репортаж з роботи групи оповіщення ТЦК у Львові
Призов держслужбовців, відміна "економічного" бронювання, відновленя справедливості: експерт про шляхи вдосконалення мобілізації
12:27
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Кіберсил ЗСУ
12:09
Зеленський і Свириденко
Свириденко і Єрмак наступного тижня відвідають США, - Зеленський
12:00
OPINION
Що буде, коли Трамп не отримає Нобелівки?
10:59
Ексклюзив
Tomahawk
Tomahawk можна запускати з літаків Су-24, але є інша проблема, - авіаексперт Романенко
10:50
Оновлено
За добу 8 жовтня на фронті зафіксовано 217 бойових зіткнень, 58 - на Покровському напрямку
