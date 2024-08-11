Іран проводить військові навчання після вбивства лідера ХАМАСу в Тегерані

Про це повідомляє Bloomberg.

Ця подія відбувається на тлі загострення відносин з Ізраїлем, викликаного війною в Газі та вбивством лідера ХАМАСу в Тегерані 31 липня.

Місцеві жителі неподалік кордону з Іраком повідомили про серію вибухів, що підтверджує проведення навчань.

Навчання розпочалися в п'ятницю поблизу міст Касреширін і Гіланегарб та триватимуть до вівторка, повідомляє агентство IRNA з посиланням на місцевого чиновника.

Що відомо про вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Зазначали, що Ісмаїль Ганія перебував у Тегерані для участі в церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана.

У повідомленні ХАМАСу йдеться, що лідер руху загинув у результаті "віроломного сіоністського нападу на його резиденцію в Тегерані".