Іран проводить військові навчання після вбивства лідера ХАМАСу в Тегерані
Іран оголосив про проведення військових навчань у західній провінції Керманшах біля кордону з Іраком після вбивства лідера ХАМАСу в Тегерані
Про це повідомляє Bloomberg.
Ця подія відбувається на тлі загострення відносин з Ізраїлем, викликаного війною в Газі та вбивством лідера ХАМАСу в Тегерані 31 липня.
Місцеві жителі неподалік кордону з Іраком повідомили про серію вибухів, що підтверджує проведення навчань.
Навчання розпочалися в п'ятницю поблизу міст Касреширін і Гіланегарб та триватимуть до вівторка, повідомляє агентство IRNA з посиланням на місцевого чиновника.
Що відомо про вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії
Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.
Зазначали, що Ісмаїль Ганія перебував у Тегерані для участі в церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезешкіана.
У повідомленні ХАМАСу йдеться, що лідер руху загинув у результаті "віроломного сіоністського нападу на його резиденцію в Тегерані".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.9 Купівля 40.9Продаж 41.37
- EUR Купівля 44.61Продаж 45.28
- Актуальне
- Важливе