Іран та Хезболла допомагають керувати атаками хуситів у Червоному морі, - Reuters
Командири іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і ліванського угруповання "Хезболла" перебувають у Ємені, допомагаючи керувати та контролювати напади хуситів на судна в Червоному морі
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
За словами чотирьох регіональних джерел, Іран збільшив поставки зброї хуситам після початку війни в Газі, надівши сучасні безпілотники, протикорабельні крилаті ракети, балістичні ракети високої точності та ракети середньої дальності.
Командири та радники КВІР також надають розвідувальну підтримку, щоб визначити, які з десятків суден, що проходять через Червоне море щодня, призначені для Ізраїлю і є цілями хуситів.
Однак на своїх щотижневих пресконференціях речник МЗС Ірану Насер Канаані неодноразово заперечував причетність Тегерана до нападів хуситів у Червоному морі. Водночас речник хуситів Мохаммед Абдулсалам також заперечив причетність Ірану або "Хезболли" до керівництва атаками на Червоному морі.
"Революційна гвардія допомагає хуситам у військових тренуваннях, - заявив іранський інсайдер. - Минулого місяця група хуситів перебувала в Ірані та проходила підготовку на базі КВІР в центральному Ірані для ознайомлення з новими технологіями та застосуванням ракет".
За його словами, іранські командири також відвідали Ємен і створили в столиці Сані командний центр для проведення атак у Червоному морі, яким керує старший командир КВІР, відповідальний за Ємен.
За словами аналітиків, Тегеран хоче показати, що війна в Газі може занадто дорого обійтися Заходу, якщо вона затягнеться, і може мати катастрофічні наслідки в регіоні в міру ескалації ситуації.
Згідно з заявою двох колишніх джерел в єменській армії, в Ємені чітко простежується присутність членів КВІР і "Хезболли". Вони відповідають за нагляд за військовими операціями, підготовку і збірку ракет, які контрабандою ввозять до Ємену окремими частинами.
- 19 січня Сполучені Штати заявили, що завдали ударів по трьох протикорабельних ракетах хуситів, які були націлені в південну частину Червоного моря.
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