США знищили три протикорабельні ракети хуситів

Про це пише Центральне командування армії США.

"19 січня приблизно о 17:45 (за київським часом) сили Центрального командування США завдали ударів по трьох протикорабельних ракетах хуситів, які були спрямовані в південну частину Червоного моря та були готові до запуску", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що американські військові ідентифікували ракети в районах Ємену і визначили, що вони становлять безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні.

Згодом США завдали ударів і знищили ракети: "Ця дія зробить міжнародні води безпечними для кораблів ВМС США та торговельних суден".