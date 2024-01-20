США знищили три протикорабельні ракети хуситів
Сполучені Штати заявили, що завдали ударів по трьох протикорабельних ракетах хуситів, які були націлені в південну частину Червоного моря
Про це пише Центральне командування армії США.
"19 січня приблизно о 17:45 (за київським часом) сили Центрального командування США завдали ударів по трьох протикорабельних ракетах хуситів, які були спрямовані в південну частину Червоного моря та були готові до запуску", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що американські військові ідентифікували ракети в районах Ємену і визначили, що вони становлять безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні.
Згодом США завдали ударів і знищили ракети: "Ця дія зробить міжнародні води безпечними для кораблів ВМС США та торговельних суден".
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