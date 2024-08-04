ISW пояснив, про що свідчить бажання Путіна передати зброю хуситам

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кремль планував передати хуситам в Ємені ракети й іншу військову техніку, але не передав їх після дипломатичного тиску.

Експерти підкреслюють, що повідомлений план Росії підкреслює її військове партнерство з Іраном і свідчить про те, що Росія, ймовірно, прагне використовувати іранських маріонеток для непрямої конфронтації із Заходом.

На думку аналітиків Інституту, плани Росії підтримати хуситів, щоб опосередковано протистояти Заходу і загрожувати подальшою ескалацією, узгоджуються з кількома російськими інформаційними та гібридними операціями, які мають на меті спонукати Захід до самоусунення від підтримки України через побоювання конфронтації з Росією.

"Готовність Путіна розглянути можливість підтримки хуситів, які нападають на Ізраїль і міжнародне судноплавство, є частиною поглиблення російсько-іранського військового співробітництва і залежності Росії від Ірану в питаннях високоточної зброї і компонентів", - додають в ISW.

Аналітики припускають, що поглиблення партнерства Росії з Іраном, ймовірно, спонукатиме Росію розглянути можливість підтримки інших угруповань, підтримуваних Іраном і використання цих груп у непрямих спробах погрожувати Заходу ескалацією.