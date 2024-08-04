ISW пояснив, про що свідчить бажання Путіна передати зброю хуситам
Росія готова передати зброю єменським хуситам, адже російський диктатор Володимир Путін хоче змусити Захід відмовитися від підтримки України
Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначається, що Кремль планував передати хуситам в Ємені ракети й іншу військову техніку, але не передав їх після дипломатичного тиску.
Експерти підкреслюють, що повідомлений план Росії підкреслює її військове партнерство з Іраном і свідчить про те, що Росія, ймовірно, прагне використовувати іранських маріонеток для непрямої конфронтації із Заходом.
На думку аналітиків Інституту, плани Росії підтримати хуситів, щоб опосередковано протистояти Заходу і загрожувати подальшою ескалацією, узгоджуються з кількома російськими інформаційними та гібридними операціями, які мають на меті спонукати Захід до самоусунення від підтримки України через побоювання конфронтації з Росією.
"Готовність Путіна розглянути можливість підтримки хуситів, які нападають на Ізраїль і міжнародне судноплавство, є частиною поглиблення російсько-іранського військового співробітництва і залежності Росії від Ірану в питаннях високоточної зброї і компонентів", - додають в ISW.
Аналітики припускають, що поглиблення партнерства Росії з Іраном, ймовірно, спонукатиме Росію розглянути можливість підтримки інших угруповань, підтримуваних Іраном і використання цих груп у непрямих спробах погрожувати Заходу ескалацією.
- Американські розвідники припускають, що Росія, ймовірно, відправила до Ємену своїх військових, де вони консультують хуситів щодо обстрілу суден у Червоному морі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.53
- EUR Купівля 44.34Продаж 45.17
- Актуальне
- Важливе