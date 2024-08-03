CNN: Росія збиралась надати військову допомогу хуситам, але відмовилась від планів

Про це інформує CNN, посилаючись на ознайомлені джерела.

За їх словами, РФ готувалася доставити ракети та іншу військову техніку повстанцям-хуситам в Ємені наприкінці минулого місяця, але в останню хвилину передумала завдяки зусиллям США та Саудівської Аравії.

Вказано, що США звернулися до Саудівської Аравії з проханням допомогти переконати Москву не продовжувати зусилля з озброєння хуситів.

Попри це, Росія все ж направила військовий персонал до Ємену для надання консультацій хуситам протягом трьох днів наприкінці липня. За словами джерел, великі російські кораблі зробили зупинку в південній частині Червоного моря, де російський персонал висадився, був підібраний хуситами на човні та переправлений до Ємену.

Посольство Саудівської Аравії в США відмовилося від коментарів, а Кремль не відповів на запит журналістів щодо цього питання.