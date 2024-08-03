CNN: Росія збиралась надати військову допомогу хуситам, але відмовилась від планів
Російська федерація мала у планах надати хуситам військову допомогу, але під тиском Сполучених Штатів та Саудівської Аравії відмовилася від планів
Про це інформує CNN, посилаючись на ознайомлені джерела.
За їх словами, РФ готувалася доставити ракети та іншу військову техніку повстанцям-хуситам в Ємені наприкінці минулого місяця, але в останню хвилину передумала завдяки зусиллям США та Саудівської Аравії.
Вказано, що США звернулися до Саудівської Аравії з проханням допомогти переконати Москву не продовжувати зусилля з озброєння хуситів.
Попри це, Росія все ж направила військовий персонал до Ємену для надання консультацій хуситам протягом трьох днів наприкінці липня. За словами джерел, великі російські кораблі зробили зупинку в південній частині Червоного моря, де російський персонал висадився, був підібраний хуситами на човні та переправлений до Ємену.
Посольство Саудівської Аравії в США відмовилося від коментарів, а Кремль не відповів на запит журналістів щодо цього питання.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що лідер Кремля Володимир Путін попросив у Саудівської Аравії дозволу озброїти єменських хуситів крилатими ракетами.
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