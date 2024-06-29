Путін попросив у Саудівської Аравії дозволу озброїти хуситів протикорабельними крилатими ракетами, - ЗМІ
Американська розвідка стверджує, що лідер Кремля Володимир Путін попросив у Саудівської Аравії дозволу озброїти єменських хуситів крилатими ракетами
Про це пише Middle East Eye.
"Президент Росії Володимир Путін розглядає можливість надання повстанцям-хуситам в Ємені протикорабельних балістичних крилатих ракет", - повідомив виданню високопоставлений американський чиновник.
Зазначається, що дані американської розвідки, яка стверджує, що Росія розглядає можливість посилення своєї підтримки так званої іранської "Вісі опору" викликає побоювання у США, що вторгнення Ізраїлю в Ліван може активізувати союзників Ірану і зміцнити військову співпрацю Тегерана з Росією.
Довідково: "Вісь опору" - підтримувані Іраном сили на Близькому Сході, зокрема ХАМАС, який вторгнувся в Ізраїль 7 жовтня 2023 року і веде війну проти країни.
- Вранці неділі, 23 червня, єменські хусити заявили, що вони спільно з "Ісламським спротивом в Іраку" атакували чотири кораблі в північному порту Хайфи в Ізраїлі.
- Також єменські хусити 13 червня атакували протикорабельними ракетами українське судно Verbena, яке експлуатується Польщею. В результаті нападу постраждав моряк.
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