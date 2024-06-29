Путін попросив у Саудівської Аравії дозволу озброїти хуситів протикорабельними крилатими ракетами, - ЗМІ

Про це пише Middle East Eye.

"Президент Росії Володимир Путін розглядає можливість надання повстанцям-хуситам в Ємені протикорабельних балістичних крилатих ракет", - повідомив виданню високопоставлений американський чиновник.

Зазначається, що дані американської розвідки, яка стверджує, що Росія розглядає можливість посилення своєї підтримки так званої іранської "Вісі опору" викликає побоювання у США, що вторгнення Ізраїлю в Ліван може активізувати союзників Ірану і зміцнити військову співпрацю Тегерана з Росією.

Довідково: "Вісь опору" - підтримувані Іраном сили на Близькому Сході, зокрема ХАМАС, який вторгнувся в Ізраїль 7 жовтня 2023 року і веде війну проти країни.