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Ізраїль будує паркан вздовж усього кордону з Йорданією

Марія Науменко
26 листопада, 2024 вiвторок
12:58
Світ Ізраїль, Йорданія паркан

Міністерство оборони Ізраїлю заявило, що розпочало "детальне інженерне планування" встановлення паркану вздовж усього кордону з Йорданією для запобігання проникненню в країну

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Про це інформує The Times of Israel.

Роботи проводяться за вказівкою нового міністра оборони Ізраїлю Каца.

Згідно з повідомленнями, стартова стадія проєкту передбачає не лише прокладання першої ділянки паркану, а й обладнання для спостереження, а також оцінку потенційних екологічних ризиків та детальне дослідження ґрунтів. 

За прогнозами відомства, ці роботи триватимуть кілька місяців і значно підвищать готовність міноборони до реалізації проєкту, відповідно до політичних вказівок.

Кордоном з Йорданією, що має довжину 309 кілометрів, наразі служить старий паркан, якого, за словами військових і поліцейських, достатньо для стримування більшості спроб контрабанди.

Ідея зміцнити паркан або побудувати щось на кшталт прикордонної стіни неодноразово висловлювалася прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та іншими особами протягом більш як десяти років. Однак експерти висловлюють сумніви щодо реалістичності таких планів, враховуючи велику протяжність кордону та високі витрати на його облаштування.

  • У неділю, 24 листопада, в Йорданії озброєний чоловік влаштував стрілянину біля посольства Ізраїлю. У результаті цього були поранені троє поліціянтів, а сам нападник - ліквідований.
Теги:
Новини
Ізраїль
Близький Схід
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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