Ізраїль будує паркан вздовж усього кордону з Йорданією

Про це інформує The Times of Israel.

Роботи проводяться за вказівкою нового міністра оборони Ізраїлю Каца.

Згідно з повідомленнями, стартова стадія проєкту передбачає не лише прокладання першої ділянки паркану, а й обладнання для спостереження, а також оцінку потенційних екологічних ризиків та детальне дослідження ґрунтів.

За прогнозами відомства, ці роботи триватимуть кілька місяців і значно підвищать готовність міноборони до реалізації проєкту, відповідно до політичних вказівок.

Кордоном з Йорданією, що має довжину 309 кілометрів, наразі служить старий паркан, якого, за словами військових і поліцейських, достатньо для стримування більшості спроб контрабанди.

Ідея зміцнити паркан або побудувати щось на кшталт прикордонної стіни неодноразово висловлювалася прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та іншими особами протягом більш як десяти років. Однак експерти висловлюють сумніви щодо реалістичності таких планів, враховуючи велику протяжність кордону та високі витрати на його облаштування.