Ізраїль до 22 серпня дасть відповідь на пропозицію перемир'я в Газі

Про це пише The Guardian.

Після масових протестів в Ізраїлі з вимогою угоди про звільнення 20 живих ізраїльських заручників, що утримуються в Газі, палестинський ісламістський рух ХАМАС зменшив свої вимоги щодо обміну полонених на заручників, а також щодо розміру "буферної зони безпеки", якої вимагає Ізраїль.

Згідно з повідомленнями про деталі запропонованого плану, протягом 60-денного припинення вогню близько половини решти живих заручників, а також тіл, будуть повернені за поетапною угодою в обмін на близько 150 палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях. Деякі з них відбувають довічне ув'язнення.

Хоча Ізраїль заявив, що більше не зацікавлений у частковій угоді, натомість погрожуючи неминучим новим широкомасштабним наступом для захоплення міста Газа, деталі нової пропозиції щодо припинення вогню наближають до плану угоди, спочатку запропонованого спеціальним посланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Попри відхилення Ізраїлем часткової угоди, голова Моссаду Девід Барнеа нещодавно відвідав Катар на тлі спекуляцій про те, що переговори йдуть активніше, ніж офіційно визнає Ізраїль.

Речник міністерства закордонних справ Катару заявив 19 серпня, що остання пропозиція щодо припинення вогню в Газі, узгоджена ХАМАС, була "майже ідентичною" попередньому плану, запропонованому Віткоффом. Як сказав речник, ХАМАС дав "дуже позитивну відповідь, і вона дійсно була майже ідентичною тому, на що раніше погодилася ізраїльська сторона".

Єгипет заявив у понеділок, що він і Катар надіслали нову пропозицію Ізраїлю, і "тепер м'яч на його боці".

У вівторок з'явилися повідомлення про те, що єгипетські чиновники безпеки чинять сильний тиск на ХАМАС, щоб той погодився на компроміс, який би подолав розрив між вимогами Ізраїлю щодо демілітаризації Гази в будь-якій майбутній мирній угоді, передавши зброю ХАМАС під єгипетське зберігання на нерозголошений термін.

Завдяки згоді ХАМАСу, увага тепер буде зосереджена на Ізраїлі, який перебуває під сильним міжнародним тиском, щоб погодитися на припинення вогню на тлі міжнародного жаху щодо поширення голоду на палестинській території після того, як Ізраїль на початку цього року запровадив повну блокаду допомоги, що надходить до Гази.

Хоча будь-яка перспектива припинення вогню відкидається ультраправими союзниками Беньяміна Нетаньягу, масштаби масових протестів на користь угоди, яка забезпечила б повернення ізраїльських заручників, створюють власну динаміку.