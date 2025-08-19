Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Ізраїль до 22 серпня дасть відповідь на пропозицію перемир'я в Газі

Дар'я Тарасова
19 серпня, 2025 вiвторок
16:26
Світ Ізраїль, військові

Ізраїль заявив, що до п'ятниці надасть свою відповідь міжнародним посередникам щодо нового плану припинення вогню в Газі, раніше прийнятого ХАМАСом

Зміст

Про це пише The Guardian.

Після масових протестів в Ізраїлі з вимогою угоди про звільнення 20 живих ізраїльських заручників, що утримуються в Газі, палестинський ісламістський рух ХАМАС зменшив свої вимоги щодо обміну полонених на заручників, а також щодо розміру "буферної зони безпеки", якої вимагає Ізраїль.

Згідно з повідомленнями про деталі запропонованого плану, протягом 60-денного припинення вогню близько половини решти живих заручників, а також тіл, будуть повернені за поетапною угодою в обмін на близько 150 палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях. Деякі з них відбувають довічне ув'язнення.

Хоча Ізраїль заявив, що більше не зацікавлений у частковій угоді, натомість погрожуючи неминучим новим широкомасштабним наступом для захоплення міста Газа, деталі нової пропозиції щодо припинення вогню наближають до плану угоди, спочатку запропонованого спеціальним посланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Попри відхилення Ізраїлем часткової угоди, голова Моссаду Девід Барнеа нещодавно відвідав Катар на тлі спекуляцій про те, що переговори йдуть активніше, ніж офіційно визнає Ізраїль.

Речник міністерства закордонних справ Катару заявив 19 серпня, що остання пропозиція щодо припинення вогню в Газі, узгоджена ХАМАС, була "майже ідентичною" попередньому плану, запропонованому Віткоффом. Як сказав речник, ХАМАС дав "дуже позитивну відповідь, і вона дійсно була майже ідентичною тому, на що раніше погодилася ізраїльська сторона".

Єгипет заявив у понеділок, що він і Катар надіслали нову пропозицію Ізраїлю, і "тепер м'яч на його боці".

У вівторок з'явилися повідомлення про те, що єгипетські чиновники безпеки чинять сильний тиск на ХАМАС, щоб той погодився на компроміс, який би подолав розрив між вимогами Ізраїлю щодо демілітаризації Гази в будь-якій майбутній мирній угоді, передавши зброю ХАМАС під єгипетське зберігання на нерозголошений термін.

Завдяки згоді ХАМАСу, увага тепер буде зосереджена на Ізраїлі, який перебуває під сильним міжнародним тиском, щоб погодитися на припинення вогню на тлі міжнародного жаху щодо поширення голоду на палестинській території після того, як Ізраїль на початку цього року запровадив повну блокаду допомоги, що надходить до Гази.

Хоча будь-яка перспектива припинення вогню відкидається ультраправими союзниками Беньяміна Нетаньягу, масштаби масових протестів на користь угоди, яка забезпечила б повернення ізраїльських заручників, створюють власну динаміку.

  • У понеділок, 18 серпня, палестинське угруповання ХАМАС погодилося на пропозицію щодо 60-денного перемир'я з Ізраїлем, яке передбачає повернення частини ізраїльських заручників та звільнення палестинських в’язнів.
     
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
18 серпня, 2025 понедiлок
Зеленський відповів на кожен пункт "нового" плану Путіна, описаного західними ЗМІ після саміту на Алясці. Урсула фон дер Ляєн підтримала
долар євро валюта обмін
Автор Зіновія Воронович
18 серпня, 2025 понедiлок
Чого чекати від валютного курсу восени та чи варто переводити заощадження в євро
на фото очільник уряду Денис Шмигаль
Автор Ксенія Золотова
18 серпня, 2025 понедiлок
Шмигаль: Україна має дуже потужну далекобійну зброю
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
19 серпня
17:02
Емманюель Макрон
Наступні 15 днів критично важливі для визначення гарантій безпеки України,— Макрон
16:43
війна з Росією
Від початку доби на фронті зафіксували 78 боїв: Сили оборони відбили 31 атаку на Покровському напрямку
16:26
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:04
OPINION
Будапештський меморандум ми вже проходили
15:48
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп заявив, що не дзвонив Путіну в присутності лідерів ЄС, бо це "було б неповагою"
15:48
Дональд Трамп
Україна отримає багато землі, - Трамп
15:27
Партнерський матеріал
Food for Ukraine: 3,5 роки підтримки українців. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
15:21
нескорений Маріуполь
Бомбардування драмтеатру та авіаудар по пологовому в Маріуполі: генералу ЗС РФ оголосили про підозру
15:12
Еммануель Макрон
"Путін – це людожер": Макрон заявив, що Росія назавжди стала дестабілізуючою силою та потенційною загрозою для Європи
14:58
За "Оскар" від Ірландії змагатиметься фільм "Санаторій", знятий в Україні
14:51
вибух, ракетна атака
СБУ знищила дронами два склади боєприпасів окупантів на Луганщині
14:18
РФ повернула в Україну 1000 тіл. Серед них полеглі військові з Донецького, Запорізького, Луганського й Курського напрямків
14:09
окупанти, оркі, російські солдати
"Унікальні предмети побуту й мистецтва": окупанти розграбували музеї Донеччини та Луганщини
14:00
OPINION
Зеленський — Трамп. Старт тривалих перемовин без будь-якого перемирʼя
13:55
Мстислав Чернов
Оскароносного українського режисера Мстислава Чернова помітили на зустрічі Зеленського і Трампа
13:38
Лавров у светрику "СССР"
"РФ не відмовляється від жодних форматів перемовин": Лавров про можливу зустріч Путіна з Зеленським
13:29
Оновлено
Нічна атака РФ: у Ніжині загинула людина, на Сумщині й Харківщині є постраждалі, у Кременчуці знаходять нерозірвані касетні боєприпаси
13:11
Лавров
"Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія": Лавров заявив, що метою Росії нібито не було захоплення територій
12:54
Заробив на фіктивних довідках 17 млн грн: у Києві ліквідували ухилянтську схему, організатором якої був адвокат
12:40
штучний інтелект
В Україні запрацювала перша державна послуга, де частину роботи виконує ШІ
12:36
"Грім серед ясного неба": у прокат вийде фільм про льотчика штурмової авіації Ростислава Лазаренка
12:34
Огляд
світ, міжнародний огляд
Майстер-клас з дипломатії – "залицяння" до Трампа від Зеленського та європейських лідерів. Акценти світових ЗМІ 19 серпня
12:29
дощь, гроза, парасоля, негода
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийдуть дощі
12:25
Сили оборони паралізували залізничне сполучення на ТОТ Запорізької області, - Андрющенко
12:23
Сина кронпринцеси Норвегії звинуватили у 32 злочинах, включаючи чотири випадки зґвалтувань
12:18
"Значний крок до завершення війни": Зеленський про перемовини у Вашингтоні
12:06
OPINION
Гріш ціна таким "гарантіям"
12:01
ЄС США
Гарантії безпеки будуть зосереджені на посиленні військових можливостей України без будь-яких обмежень, - Bloomberg
11:55
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіянам потрібна Донеччина, щоб показати перемогу, коли зрівняються тривалість війни в Україні й так званої великої вітчизняної, - Ступак
11:51
"Розмовляєте своєю огидною мовою": у футболіста збірної України Маліновського виник конфлікт з п'яними росіянами в Італії
11:44
Аналітика
Шоу Трампа у Білому домі чи реальний шлях до миру: підсумки зустрічі Зеленського і лідерів Європи з президентом США
11:31
На фото: актор Меттью Перрі
Останній свідок у справі про смерть зірки "Друзів" Меттью Перрі, "Кетамінова королева", погодилась визнати провину
11:20
Партизани повідомляють про масову втечу російських солдатів на Запорізькому напрямку
11:17
Оновлено
Зеленський, путін
Зустріч Путіна та Зеленського може відбутися протягом двох тижнів, - Мерц
10:40
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
"Це реальна можливість завершити війну": авіаексперт Романенко про українську ракету "Фламінго"
10:40
OPINION
Результати Вашингтона: на Путіна треба тиснути
10:40
електроенергія
Споживання електроенергії знижується через похолодання: ситуація в енергосистемі 19 серпня
10:27
Шмигаль запропонував Японії долучитися до реабілітації українських військових
10:24
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР у відповідь на спільні військові навчання США та Південної Кореї
10:23
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 19 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
