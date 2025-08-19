ХАМАС погодився на запропоновану угоду щодо 60-денного перемир'я з Ізраїлем, - Reuters
У понеділок, 18 серпня, палестинське угруповання ХАМАС погодилося на пропозицію щодо 60-денного перемир'я з Ізраїлем, яке передбачає повернення частини ізраїльських заручників та звільнення палестинських в’язнів
Про це пише Reuters з посиланням на єгипетське офіційне джерело.
Згідно з умовами угоди, ХАМАС зобов'язується повернути половину ізраїльських заручників, які утримуються в секторі Гази. У відповідь Ізраїль звільнить певну кількість палестинських в'язнів.
Єгипетське офіційне джерело наголосило, що прийнята ХАМАС пропозиція включає призупинення військових операцій Ізраїлю на 60 днів.
Крім того, документ окреслює рамки для досягнення всеосяжної угоди про припинення війни, що триває з 2022 року. Джерело уточнило, що запропонований план майже повністю повторює попередню ініціативу, висунуту спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом, яку Ізраїль вже схвалив.
Високопоставлений представник ХАМАС Басем Наїм підтвердив згоду угруповання з цією пропозицією. ХАМАС також повідомив, що інші палестинські угруповання також повідомили посередникам про свою згоду.
Ізраїль поки офіційно не відреагував, однак ізраїльський чиновник підтвердив, що її отримали. Єгипет і Катар виступають посередниками між сторонами за підтримки США.
- Раніше джерела Reuters повідомляли, що Ізраїль веде переговори з Південним Суданом щодо можливого переселення палестинців з Гази. Палестинська влада назвала цю ідею неприйнятною.
