Ізраїль веде переговори про переселення палестинців із Гази до Південного Судану, - Reuters

Про це інформує Reuters.

За словами трьох джерел, домовленості поки не досягнуто, однак тема обговорювалася під час зустрічей ізраїльських посадовців та міністра закордонних справ Південного Судану Монде Семая Кумби, який відвідав Ізраїль у липні.

Якщо цей план буде реалізований, це означатиме переміщення мешканців з Гази, що вже майже два роки перебуває в епіцентрі збройного конфлікту з Ізраїлем, до Південного Судану – країни, яка сама потерпає від багаторічного політичного та етнічного насильства.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та Міністерство закордонних справ Ізраїлю наразі утримуються від коментарів щодо цієї інформації. Водночас речник Державного департаменту США, відповідаючи на запитання про можливу підтримку цього плану, заявив: "Ми не коментуємо приватні дипломатичні переговори".

Натомість міністерство закордонних справ Південного Судану відкинуло попередні повідомлення про цей план як "безпідставні".

Палестинська влада категорично відкинула будь-які ідеї примусового чи добровільного переселення. Член Виконавчого комітету ОВП Васель Абу Юсеф заявив, що такі плани сприймаються як повторення "Накби" — масового вигнання 1948 року.