Ізраїль готує "пекельний план" тиску на ХАМАС, оскільки перемир'я опинилося на межі зриву

Про це інформує The Guardian.

Згідно з повідомленням, шеститижневе перемир'я, яке наразі опинилося під загрозою, не демонструє прогресу до переходу до другої фази, запланованої на минулі вихідні. Обидві сторони готуються до відновлення військових дій.

Уряд Ізраїлю, на чолі з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаніяху, планує не лише зупинити постачання продовольства і пального, а й запровадити більш жорсткі заходи ізоляції, спрямовані на населення прибережної Гази, яке налічує близько 2,2 млн людей.

Заплановані заходи включають обмеження електропостачання та водозабезпечення, а також переміщення палестинців з північної частини Гази на південь.

Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац вже дав вказівки Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підготуватися до можливого відновлення бойових дій.

Водночас, в арабських ЗМІ з'явилася інформація про те, що ХАМАС теж готується до активізації бойових дій.

Катарська газета Al-Araby Al-Jadeed повідомила, що угруповання активізувало свою діяльність та посилило охорону місць, де утримуються заручники.

Переговори про продовження перемир'я зайшли в глухий кут. Ізраїль пропонує продовжити першу фазу до Рамадану, що триває до 20 квітня, з поступовим звільненням заручників в обмін на палестинців, ув'язнених в ізраїльських в'язницях. Однак ХАМАС відкинув цю пропозицію, заявивши, що це порушує умови початкової угоди.

Тим часом на тлі гуманітарної кризи, країни-члени Ліги арабських держав зберуться в Каїрі, щоб обговорити план відновлення Гази, розроблений Єгиптом. Цей план передбачає створення місії, яка могла б замінити ХАМАС в управлінні регіоном.