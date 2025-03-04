Ізраїль готує "пекельний план" тиску на ХАМАС, оскільки перемир'я опинилося на межі зриву
Уряд Ізраїлю планує посилити блокаду Гази в рамках того, що він назвав "пекельним планом", щоб змусити ХАМАС до подальшого звільнення заручників без виведення військ з палестинської території
Про це інформує The Guardian.
Згідно з повідомленням, шеститижневе перемир'я, яке наразі опинилося під загрозою, не демонструє прогресу до переходу до другої фази, запланованої на минулі вихідні. Обидві сторони готуються до відновлення військових дій.
Уряд Ізраїлю, на чолі з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаніяху, планує не лише зупинити постачання продовольства і пального, а й запровадити більш жорсткі заходи ізоляції, спрямовані на населення прибережної Гази, яке налічує близько 2,2 млн людей.
Заплановані заходи включають обмеження електропостачання та водозабезпечення, а також переміщення палестинців з північної частини Гази на південь.
Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац вже дав вказівки Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підготуватися до можливого відновлення бойових дій.
Водночас, в арабських ЗМІ з'явилася інформація про те, що ХАМАС теж готується до активізації бойових дій.
Катарська газета Al-Araby Al-Jadeed повідомила, що угруповання активізувало свою діяльність та посилило охорону місць, де утримуються заручники.
Переговори про продовження перемир'я зайшли в глухий кут. Ізраїль пропонує продовжити першу фазу до Рамадану, що триває до 20 квітня, з поступовим звільненням заручників в обмін на палестинців, ув'язнених в ізраїльських в'язницях. Однак ХАМАС відкинув цю пропозицію, заявивши, що це порушує умови початкової угоди.
Тим часом на тлі гуманітарної кризи, країни-члени Ліги арабських держав зберуться в Каїрі, щоб обговорити план відновлення Гази, розроблений Єгиптом. Цей план передбачає створення місії, яка могла б замінити ХАМАС в управлінні регіоном.
- 23 лютого Ізраїль оголосив про відтермінування звільнення палестинських в'язнів, вказуючи на те, що угруповання ХАМАС не виконало умови мирної угоди.
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