Ізраїль розпочав обмежені наземні операції на кордоні з Ліваном
Ізраїль попередив Сполучені Штати про початок обмежених наземних операцій проти інфраструктури бойовиків "Хезболли" на кордоні з Ліваном
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Держдеп США.
"На цей час вони сказали нам, що це обмежені операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" поблизу кордону, але ми ведемо з ними постійні розмови про це", - сказав речник Метью Міллер.
Натомість журналісти Reuters із посиланням на власні джерела і місцевих жителів повідомляють, що ліванська армія відступала з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем.
"Відступ відбувається на тлі зростаючих спекуляцій щодо неминучого наземного вторгнення Ізраїлю в південний Ліван", - йдеться у повідомленні.
Водночас у понеділок увечері ізраїльські військові оголосили закритою військову зону навколо трьох міст на крайній півночі на кордоні з Ліваном, пише CNN.
"Після оцінки ситуації райони Метула, Місгав-Ам і Кфар-Гіладі на півночі Ізраїлю були оголошені закритою військовою зоною. Вхід на цю територію заборонено", - повідомили військові.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант сказав, що "незабаром розпочнеться наступний етап війни проти "Хезболли". Імовірно, це означає початок наземного наступу Ізраїлю на Ліван.
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