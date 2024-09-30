Ізраїль розпочав обмежені наземні операції на кордоні з Ліваном

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Держдеп США.

"На цей час вони сказали нам, що це обмежені операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" поблизу кордону, але ми ведемо з ними постійні розмови про це", - сказав речник Метью Міллер.

Натомість журналісти Reuters із посиланням на власні джерела і місцевих жителів повідомляють, що ліванська армія відступала з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем.

"Відступ відбувається на тлі зростаючих спекуляцій щодо неминучого наземного вторгнення Ізраїлю в південний Ліван", - йдеться у повідомленні.

Водночас у понеділок увечері ізраїльські військові оголосили закритою військову зону навколо трьох міст на крайній півночі на кордоні з Ліваном, пише CNN.

"Після оцінки ситуації райони Метула, Місгав-Ам і Кфар-Гіладі на півночі Ізраїлю були оголошені закритою військовою зоною. Вхід на цю територію заборонено", - повідомили військові.