Міністр оборони Ізраїлю Ґалант попередив про "наступний етап війни проти "Хезболли": очікується наступ на Ліван

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Незабаром почнеться наступний етап війни проти "Хезболли". Це стане вагомим чинником у зміні ситуації з безпекою та дозволить нам завершити важливу місію повернення мешканців до їхніх домівок", – заявив Ґалант.

Він поінформував про плани "змістити центр тяжіння на північ" та повернути людей додому.