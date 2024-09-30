Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Міністр оборони Ізраїлю Ґалант попередив про "наступний етап війни проти "Хезболли": очікується наступ на Ліван

Міністр оборони Ізраїлю Ґалант попередив про "наступний етап війни проти "Хезболли": очікується наступ на Ліван

Ксенія Золотова
30 вересня, 2024 понедiлок
21:18
Світ Йоав Ґалант

Міністр оборони Йоав Ґалант сказав, що "незабаром розпочнеться наступний етап війни проти "Хезболли". Імовірно, це означає початок наземного наступу Ізраїлю на Ліван

Зміст

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Незабаром почнеться наступний етап війни проти "Хезболли". Це стане вагомим чинником у зміні ситуації з безпекою та дозволить нам завершити важливу місію повернення мешканців до їхніх домівок", – заявив Ґалант.

Він поінформував про плани "змістити центр тяжіння на північ" та повернути людей додому.

  • У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС ударили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом з Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
Читайте також:
Швейцарія
Автор Катерина Ганжа
28 вересня, 2024 субота
Швейцарія змінить кордони з Італією та Францією: у чому причина
президент Ірану Масуд Пезешкіан
Автор Ксенія Золотова
23 вересня, 2024 понедiлок
Президент Ірану Пезешкіан заявив, що нібито ніколи не схвалював російську агресію проти України
Володимир Зеленський
Автор Віталій Бесараб
28 вересня, 2024 субота
План перемоги Зеленського є інформаційними заходами, які дуже небезпечні для внутрішньої аудиторії, - Портников
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 45.81
    Продаж 46.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
30 вересня
21:22
Shahed-136
Армія РФ запустила ударні БПЛА по Україні - ситуація ввечері 30 вересня
21:17
Ексклюзив
ЗСУ
Військовий експерт Снєгирьов розповів про основне завдання ворога на Лимано-Куп’янському напрямку
21:16
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог змінив тактику та здійснює наступальні дії на Вугледар зі сходу та заходу. Колонка Сергія Згурця
21:01
Падіння російських дронів: НАТО реагує посиленням моніторингу повітряного простору Румунії
20:44
Стратегічний запас вугілля гарантуватиме, що всі теплові електростанції матимуть паливо
Перехід на відновлювані джерела: Британія закриває останню вугільну електростанцію
20:21
Рівненська АЕС
FT: "Енергоатом" не зможе залучити мільярди доларів на будівництво нових реакторів через корупцію
20:17
Огляд
Оргії на "білих вечірках", торгівля людьми та секс-експлуатація: справа репера Diddy та до чого тут американські зірки
20:04
OPINION
Бажано перетворювати справедливість у закон
20:01
Сергій Ребров
Збірна України оприлюднила заявку на жовтневі матчі Ліги націй: Ярмоленко в резерві
19:58
Володимир Зеленський
"Це буде особливий Рамштайн": Зеленський розповів, чого очікує Україна від партнерів
19:58
На фото: Кілліан Мерфі
"Гострі Картузи" повертаються: Netflix опублікував фото зі старту зйомок повнометражного фільму
19:58
Оновлено
Зоря
"Зоря" впевнено перемогла "Ворсклу". Розклад і результати 8-го туру УПЛ
19:52
У Держбюджет-2025 пропонують закласти кошти на вирощування бавовни. Її використовують для виробництва пороху
19:23
хмара пилу
Пил з Каспію: МОЗ закликає киян не виходити на вулицю та зачинити вікна
19:21
Україна повернула з окупації трьох дітей та їхню маму
19:18
королева Єлизавета
"Форма раку кісток": Борис Джонсон у мемуарах назвав можливу причину смерті королеви Єлизавети II
19:12
Хусити
США стурбовані намірами РФ постачати ракети єменським хуситам
19:10
на фото співробітник ТЦК, якого правоохоронці викрили на співпраці з ворогом
Правоохоронці на Одещині викрили співробітника ТЦК, який працював на ворога
19:06
Ексклюзив
Марина Безрукова очолила "Агенцію оборонних закупівель"
"Замочити" команду Безрукової вигідно багатьом, вона сильно змінила розклад у закупівлях зброї, - громадська радниця Міноборони Ніколаєнко
19:00
Генерал-лейтенант ЗСУ Юрій Содоль та майор НГУ Богдан Кротевич
Кротевич: Апеляційний суд Києва зобов’язав ДБР відкрити справу проти Содоля
18:56
наслідки обстрілу Куп'янська
Ворог атакував FPV-дронами автівку й зупинку громадського транспорту в Куп'янську: є загиблий
18:44
Україна-Польща
Польща планує порушити питання Волинської трагедії в першому розділі переговорів про членство України в ЄС
18:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:41
знищення ворожого дрону скидом
Сили оборони вперше показали знищення ворожого дрона скидом боєприпасу
18:37
Марія Коріна Мачадо
Лауреаткою премії імені Вацлава Гавела 2024 стала венесуельська правозахисниця Марія Коріна Мачадо
18:29
тюрма
Росія утримує у в'язницях понад 14 тис. цивільних українців, – правозахисники
18:25
Ексклюзив
Танки РФ
На Запорізькому напрямку РФ підсилює підрозділи, але для наступу цього не вистачить, - депутат Кирильчук
18:24
сонячне затемнення
У жовтні відбудеться рідкісне кільцеподібне сонячне затемнення: де його можна побачити
18:23
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
"Він мені подобається": Трамп заявив про хороші стосунки з Зеленським
18:02
Ексклюзив
Володимир Огризко
Будь-яке використання ядерної зброї означає крах для Росії, - Огризко
18:00
OPINION
Путін фатально помилився. Тактика залякування Заходу провалилася
17:53
імпорт електроенергії
В Україні впроваджують нові механізми контролю за закупівлею електроенергії для ЗСУ
17:43
НАТО, Єнс Столтенберг
Столтенберг висловився щодо можливості вступу України в НАТО до повернення під контроль усіх територій
17:34
легіон "Свобода Росії"
У Вашингтоні відкриють "посольство російської опозиції", - ЗМІ
17:22
Ексклюзив
Пожежа у Росії через атаку дронів
"Мало сумнівів у тому, що наш удар не досягнув мети": Defense Express про атаку на ворожий арсенал "Котлубань"
17:22
Руслан Стефанчук
Стефанчук 1 жовтня візьме участь в інавгурації президентки Мексики
17:15
зсу артилерія
З початку доби на фронті відбулося 80 боєзіткнень: РФ 9 разів вдарила КАБами по Курщині
17:12
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ у вересні щодня запускала "шахеди" по Україні: загалом ворог використав 1339 дронів
17:10
Ексклюзив
Угорщина
"Від Угорщини вже не чекають чогось цивілізованого": журналістка Висоцька про ідею помічника Орбана не відбивати напад РФ
16:53
нафтовий танкер
РФ возить нафту через Фінську затоку танкерами "тіньового флоту", які потребують ремонту, - розслідування
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV