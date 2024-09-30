Міністр оборони Ізраїлю Ґалант попередив про "наступний етап війни проти "Хезболли": очікується наступ на Ліван
Міністр оборони Йоав Ґалант сказав, що "незабаром розпочнеться наступний етап війни проти "Хезболли". Імовірно, це означає початок наземного наступу Ізраїлю на Ліван
Про це повідомляє The Times of Israel.
"Незабаром почнеться наступний етап війни проти "Хезболли". Це стане вагомим чинником у зміні ситуації з безпекою та дозволить нам завершити важливу місію повернення мешканців до їхніх домівок", – заявив Ґалант.
Він поінформував про плани "змістити центр тяжіння на північ" та повернути людей додому.
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У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС ударили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом з Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.
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