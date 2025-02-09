Ізраїль розпочав виведення військ з ключового коридору в Газі в рамках угоди з ХАМАС про перемир'я, - AP

Про це інформує Associated Press.

За словами ізраїльського високопосадовця, Ізраїль погодився в рамках перемир'я вивести свої війська з коридору Нецарім, смуги землі, яка розділяє північну частину Гази з південною.

У виданні зазначили, що на початку перемир'я Ізраїль дозволив палестинцям проходити через Нецарім, щоб повернутися до своїх домівок на півночі, яка постраждала внаслідок конфлікту. Виведення військ з цього коридору є частиною зобов’язань за угодою, що поступово реалізується.

Наразі сторони готуються розпочати переговори щодо другого етапу перемир'я. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відправив делегацію до Катару, ключового посередника в переговорах між сторонами, але до складу місії увійшли чиновники низького рівня, що викликало припущення, що це не призведе до прориву в питанні продовження перемир'я.

Очікується, що цього тижня Нетаньягу скличе зустріч ключових міністрів Кабінету міністрів, присвячену другому етапу угоди, але коли саме - незрозуміло.