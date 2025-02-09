Ізраїль розпочав виведення військ з ключового коридору в Газі в рамках угоди з ХАМАС про перемир'я, - AP
У неділю, 9 лютого, Ізраїль розпочав виведення своїх військ з ключового коридору Нецарім в Газі у рамках угоди про припинення вогню з ХАМАС
Про це інформує Associated Press.
За словами ізраїльського високопосадовця, Ізраїль погодився в рамках перемир'я вивести свої війська з коридору Нецарім, смуги землі, яка розділяє північну частину Гази з південною.
У виданні зазначили, що на початку перемир'я Ізраїль дозволив палестинцям проходити через Нецарім, щоб повернутися до своїх домівок на півночі, яка постраждала внаслідок конфлікту. Виведення військ з цього коридору є частиною зобов’язань за угодою, що поступово реалізується.
Наразі сторони готуються розпочати переговори щодо другого етапу перемир'я. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відправив делегацію до Катару, ключового посередника в переговорах між сторонами, але до складу місії увійшли чиновники низького рівня, що викликало припущення, що це не призведе до прориву в питанні продовження перемир'я.
Очікується, що цього тижня Нетаньягу скличе зустріч ключових міністрів Кабінету міністрів, присвячену другому етапу угоди, але коли саме - незрозуміло.
- У суботу, 8 лютого, ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників - Елі Шарабі, Ора Леві та Охада Бена Амі. Угруповання передало їх представникам Червоного Хреста у Дейр-аль-Балах.
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