Ізраїль схвалив пропозицію про перемир'я в Газі, - Блінкен

Про це повідомляє Associated Press.

Як зазначили у виданні, останній раунд перемовин на високому рівні набув особливої актуальності, оскільки дипломати сподіваються, що угода стримає Іран і ліванську "Хезболлу" від помсти за цілеспрямовані вбивства двох провідних бойовиків, у яких звинуватили Ізраїль

Про відповідь Ізраїля держсекретар заявив після 2,5-годинної зустрічі з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Наступними зупинками Блінкена стануть Єгипет і Катар, де відбудуться подальші перемовини.

"Під час сьогоднішньої дуже конструктивної зустрічі з прем'єр-міністром Нетаньяху він підтвердив мені, що Ізраїль підтримує пропозицію про проміжний варіант, - зазначив він, не уточнивши, що саме передбачає ця пропозиція. - Тепер наступний важливий крок полягає в тому, щоб ХАМАС сказав "так".

Блінкен додав, що навіть якщо ХАМАС прийме цю пропозицію, учасники переговорів проведуть найближчі дні, працюючи над "чітким розумінням імплементації угоди". За його словами, все ще залишаються "складні питання", що вимагають "важких рішень від лідерів".