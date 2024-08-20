Ізраїль схвалив пропозицію про перемир'я в Газі, - Блінкен
У понеділок, 19 серпня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Ізраїль схвалив пропозицію щодо перемир'я, запропоновану США. Наступним надати свою згоду має ХАМАС
Про це повідомляє Associated Press.
Як зазначили у виданні, останній раунд перемовин на високому рівні набув особливої актуальності, оскільки дипломати сподіваються, що угода стримає Іран і ліванську "Хезболлу" від помсти за цілеспрямовані вбивства двох провідних бойовиків, у яких звинуватили Ізраїль
Про відповідь Ізраїля держсекретар заявив після 2,5-годинної зустрічі з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Наступними зупинками Блінкена стануть Єгипет і Катар, де відбудуться подальші перемовини.
"Під час сьогоднішньої дуже конструктивної зустрічі з прем'єр-міністром Нетаньяху він підтвердив мені, що Ізраїль підтримує пропозицію про проміжний варіант, - зазначив він, не уточнивши, що саме передбачає ця пропозиція. - Тепер наступний важливий крок полягає в тому, щоб ХАМАС сказав "так".
Блінкен додав, що навіть якщо ХАМАС прийме цю пропозицію, учасники переговорів проведуть найближчі дні, працюючи над "чітким розумінням імплементації угоди". За його словами, все ще залишаються "складні питання", що вимагають "важких рішень від лідерів".
- У п'ятницю, 16 червня, США представили пропозицію щодо перемир'я в Газі, яка сигналізує про значний прогрес у перемовинах між Ізраїлем та ХАМАС.
- 19 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Тель-Авів, щоб просунути угоду про припинення вогню в Газі. Він зустрівся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.17 Купівля 41.17Продаж 41.64
- EUR Купівля 45.37Продаж 46.06
- Актуальне
- Важливе