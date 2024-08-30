Ізраїль та ХАМАС оголосили 3-денне перемир'я, щоб вакцинувати дітей проти поліомієліту

Про це повідомляє Reuters.

Високопоставлений чиновник ВООЗ Рік Піперкорн заявив, що кампанія вакцинації має розпочатися в неділю, 1 вересня, а паузи плануються між 6:00 і 15:00 (03:00-12:00 за Гринвічем).

За словами представника ВООЗ, кампанія розпочнеться в центральній частині Гази з трьома послідовними щоденними паузами в боях, потім переміститься на південь Гази, де буде ще одна триденна пауза, а потім північна Газа. Піперкорн додав, що була домовленість продовжити паузу в кожній зоні до четвертого дня, якщо це необхідно.

"З нашого досвіду ми знаємо, що дуже часто потрібен додатковий день або два, щоб забезпечити достатнє покриття", — сказав Майк Раян, директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій, на Раді Безпеки ООН під час засідання щодо гуманітарної ситуації в Газі.

Другий раунд вакцинації буде потрібно через чотири тижні після першого раунду, сказав Піперкорн.

"Потрібно щонайменше 90% охоплення під час кожного раунду кампанії, щоб зупинити спалах і запобігти міжнародному поширенню поліомієліту", — сказав Раян.

23 серпня ВООЗ підтвердила, що одна дитина була паралізована вірусом поліомієліту 2 типу, що стало першим таким випадком у Газі за 25 років.

"Ми готові співпрацювати з міжнародними організаціями, щоб забезпечити цю кампанію, обслуговуючи та захищаючи понад 650 000 палестинських дітей у Секторі Гази", — сказав Reuters представник ХАМАСу Басем Наїм.

Гуманітарний підрозділ ізраїльських військових (COGAT) заявив, що кампанія вакцинації буде проводитись у координації з ізраїльськими військовими "в рамках звичайних гуманітарних пауз, які дозволять населенню дістатися до медичних центрів, де будуть проводитися щеплення".

Ізраїль продовжував "цілеспрямовані та інтенсивні зусилля" щодо доставки допомоги в Газу та координації кампанії вакцинації проти поліомієліту з ВООЗ та дитячою агенцією ООН ЮНІСЕФ, заявив у X Орен Марморштейн, речник міністерства закордонних справ Ізраїлю.

Заступник посла США в ООН Роберт Вуд підкреслив, що важливо, щоб Ізраїль сприяв доступу та "забезпечував періоди спокою та утримувався від військових операцій у періоди кампанії вакцинації". Він додав, що Сполучені Штати закликали "Ізраїль уникати подальших наказів про евакуацію протягом цього періоду".