Ізраїль ухвалив тимчасовий закон про заборону іноземних ЗМІ, які загрожують нацбезпеці: імовірне блокування Al Jazeera
Парламент Ізраїлю схвалив закон, який надає уряду тимчасове право закривати на 45 дні іноземні ЗМІ, які можуть загрожувати національній безпеці. Зокрема, можуть закрити редакцію телекомпанії Al Jazeera
Про це інформує The Times of Israel.
Вказано, що закон був прийнятий 71 голосом проти 10. Таким чином прем'єр-міністр та міністр зв'язку отримали тимчасові повноваження закривати іноземні ЗМІ та конфіскувати їхнє обладнання, якщо за інформацією служби безпеки вони становлять загрозу нацбезпеці країни. Такі розпорядження дійсні протягом 45 днів, але можуть бути продовжені на наступні 45-денні періоди.
Згідно з положеннями закону, будь-який наказ про закриття іноземного новинного каналу має бути переданий протягом 24 годин на розгляд голови окружного суду, який повинен протягом трьох днів вирішити, чи варто змінювати або скорочувати термін дії наказу.
Сам закон був прийнятий як тимчасовий і втратить чинність 31 липня або раніше, якщо уряд скасує надзвичайну ситуацію, оголошену в країні.
Міністр зв’язку Ізраїлю Шлома Кархі, який виступав за ухвалення цього закону, одразу після голосування заявив, що канал новин Al Jazeera, який фінансується Катаром, буде закрито "найближчими днями", та наголосив, що "свободи слова для рупорів ХАМАСу в Ізраїлі не буде".
- Раніше міністр зв’язку Ізраїлю Шлома Кархі вимагав закриття місцевої редакції телекомпанії Al Jazeera через "підбурювання ХАМАСу" та "потенційну небезпеку для ізраїльських солдатів".
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