Ізраїль відкриє додатковий пункт пропуску з сектором Гази для доставки гумдопомоги

Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно з повідомленням, контрольно-пропускний пункт Кіссуфім відкриється найближчим часом після завершення інженерних робіт, які проводилися в цьому районі протягом останніх тижнів.

"В рамках робіт, сили працювали над створенням інфраструктури контролю і захисту в цьому районі, а також над прокладанням доріг, як на території Ізраїлю, так і на території сектора Газа, що дозволить доставляти допомогу на південь сектора Газа, одночасно посилюючи захист громад, що проживають на кордоні з Газою", - йдеться в заяві COGAT.

Наразі Ізраїль дозволив ввезення допомоги в сектор Гази через КПП Керем-Шалом на півдні сектора, КПП 96 в центрі та два КПП - Східний Ерез і Західний Ерез - на півночі. Крім того, допомога доставляється з повітря силами різних країн.