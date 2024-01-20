Ізраїль завдав авіаудару по Сирії: загинули посадовці розвідки Ірану

Про це пишуть Al Arabiya та Al Jazeera.

Зазначається, що ціллю авіаудару був розвідувальний підрозділ КВІР, де перебував високопоставлений чиновник розвідки КВІР та його помічники. Попередньо, внаслідок удару загинув начальник розвідки Іранської революційної гвардії для Сирії, його заступник та двоє інших гвардійців.

У своїй заяві Революційна гвардія підтвердила, що четверо її членів були вбиті під час удару, і звинуватила Ізраїль у причетності до нападу.

Жодних коментарів від Ізраїлю не було.