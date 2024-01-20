Ізраїль завдав авіаудару по Сирії: загинули посадовці розвідки Ірану
У суботу, 20 січня, у сирійському місті Дамаск були вбиті члени "Корпусу вартових ісламської революції Ірану" (КВІР) внаслідок авіаудару Ізраїлю
Про це пишуть Al Arabiya та Al Jazeera.
Зазначається, що ціллю авіаудару був розвідувальний підрозділ КВІР, де перебував високопоставлений чиновник розвідки КВІР та його помічники. Попередньо, внаслідок удару загинув начальник розвідки Іранської революційної гвардії для Сирії, його заступник та двоє інших гвардійців.
У своїй заяві Революційна гвардія підтвердила, що четверо її членів були вбиті під час удару, і звинуватила Ізраїль у причетності до нападу.
Жодних коментарів від Ізраїлю не було.
- На початку січня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант виклав пропозиції щодо майбутнього управління Газою після закінчення війни з ХАМАС, заявивши, що палестинське правління на цій території буде обмеженим.
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