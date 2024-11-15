Ізраїль знищив іранський центр з розробки ядерної зброї в Парчині, - Axios

Про це інформує Axios з посиланням на слова трьох американських чиновників та двох ізраїльських чиновників.

За їхніми словами, об'єкт, відомий як Талеган-2, раніше вважався неактивним, але протягом останнього року Іран відновлював наукові дослідження у сфері ядерної зброї.

Супутникові знімки, зроблені після атаки, свідчать повне руйнування будівлі Талеган-2, яка раніше слугувала як частина програми "Амад", призупиненої Іраном у 2003 році.

За даними Інституту науки й міжнародної безпеки, він використовувався для випробування вибухових речовин, необхідних для запуску ядерного пристрою.

Ізраїльські та американські офіційні особи заявили, що діяльність, яка нещодавно фіксувалась на об'єкті Талеган-2, була частиною зусиль іранського уряду, спрямованих на проведення досліджень, які можуть бути використані для розробки ядерної зброї, але також можуть бути представлені як дослідження в цивільних цілях.

"Вони проводили наукову діяльність, яка могла б закласти основу для виробництва ядерної зброї. Це було надсекретно. Невелика частина іранського уряду знала про це, але більша частина іранського уряду не знала", - зазначив американський чиновник.

Рада директорів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) збереться наступного тижня і, як очікується, проголосує за резолюцію з осудом Ірану за відсутність співпраці з ядерним наглядачем ООН.