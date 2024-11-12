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У Тегерані через удари Ізраїлю будують тунель, що сполучатиме станцію метро з лікарнею

Марія Науменко
12 листопада, 2024 вiвторок
16:49
Світ Іран

В іранській столиці Тегерані будують "захисний тунель" через побоювання нових ударів з боку Ізраїлю. Він сполучатиме метро та лікарню

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Про це інформує The  Times of Israel.

Цей тунель буде розташований недалеко від центру міста і сполучатиме станцію тегеранського метро з лікарнею ім. Імама Хомейні, забезпечуючи таким чином прямий доступ до медичного закладу під землею.

"Вперше в країні в Тегерані будується тунель з оборонним призначенням", - повідомив керівник транспортного відділу міської ради Тегерана.

У виданні нагадали, що минулого місяця Ізраїль здійснив свої перші офіційно визнані удари по Ірану, вразивши заводи з виробництва ракет, об'єкти протиповітряної оборони та інші об'єкти поблизу Тегерана і на заході країни, у відповідь на іранську атаку на Ізраїль балістичними ракетами, що сталася 1 жовтня.

Що передувало

Армія оборони Ізраїлю вночі 26 жовтня завдала ударів по військових об'єктах в Ірані у відповідь на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму. Вже на ранок ЦАХАЛ оголосив про завершення авіаударів по іранських військових об'єктах, додавши, що Іран заплатив ціну за свої напади на Ізраїль в останні місяці.

Медіа з'ясували, що унаслідок цієї атаки Ізраїлю з ладу виведено найважливіший компонент іранської програми виробництва балістичних ракет.

Після цього верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив "нищівною відповіддю" США та Ізраїлю.

Своєю чергою Сполучені Штати оголосили про розгортання додаткових військових сил на Близькому Сході: вони прибудуть "найближчими місяцями". Також адміністрація Білого дому попередила Іран, що в разі повторної атаки на Ізраїль Штати не зможуть стримати у відповідях ізраїльтян.

Пізніше в Ірані заявили, що готують комплексну атаку на Ізраїль з використанням більш потужних боєголовок та "іншої зброї", яка не застосовувалася під час двох попередніх атак.

Теги:
Новини
Ізраїль
Близький Схід
Іран
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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