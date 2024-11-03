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"Не зможемо стримати ізраїльтян": США застерегли Іран від повторної атаки на Ізраїль, - Axios

Світлана Кравченко
3 листопада, 2024 неділя
10:26
Світ Іранська ракета Fateh-110

Адміністрація Білого дому попередила Іран, що у разі повторної атаки на Ізраїль, Сполучені Штати Америки не зможуть стримати у відповідях ізраїльтян

Зміст

Про це пише Axios із посиланням на неназваного офіційного представника США та колишнього ізраїльського посадовця.

Зазначається, що після атаки Ірану на Ізраїль 1 жовтня ЦАХАЛ відповів ударами по військових цілях, але не по ядерних чи нафтовидобувних об’єктах.

"Ми сказали іранцям: ми не зможемо стримати Ізраїль і гарантувати, що наступна атака буде вивіреною та цілеспрямованою, як і попередня", – заявив американський посадовець.

Він додав, що повідомлення було передано безпосередньо іранцям. За словами колишнього ізраїльського чиновника, меседж із Вашингтона до Тегерана передали через Швейцарію.

Наразі Білий дім не коментував журналістам цю інформацію.

Водночас у матеріалі нагадують, що 2 листопада верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив на зустрічі зі студентами, що США та Ізраїль "обов'язково отримають нищівну відповідь".

Того самого дня член комітету національної безпеки іранського парламенту Есмаїл Коусарі підтвердив, що рада безпеки Ірану погодила заходи у відповідь, але поки не визначила точну дату і масштаби. Він додав, що атака буде здійснена в координації з іншими групами "опору" в регіоні й буде серйознішою, ніж удари 1 жовтня, коли було використано 180 балістичних ракет.

Також речниця Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що адміністрація "дуже чітко дала зрозуміти, що Іран не повинен відповідати" і США продовжать підтримувати Ізраїль, якщо іранці це зроблять.

Водночас речник Пентагону Пет Райдер розповів, що США перекидають на Близький Схід додаткові есмінці, системи протиракетної оборони, винищувальні ескадрильї та літаки-заправники, а також кілька далеких бомбардувальників ВПС США В-52.

Ізраїльська розвідка припустила, що Іран готується атакувати Ізраїль балістичними ракетами та дронами з території Іраку, можливо, перед президентськими виборами в США. Американські посадовці підтвердили, що такий сценарій залишається ймовірним найближчими днями.

  • Армія оборони Ізраїлю вночі 26 жовтня завдала ударів по військових об'єктах в Ірані у відповідь на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму.
  • Після цього верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив "нищівною відповіддю" США та Ізраїлю.
  • Своєю чергою Сполучені Штати оголосили про розгортання додаткових військових сил на Близькому Сході: вони прибудуть "найближчими місяцями".
Теги:
Новини
Ізраїль
військові
Іран
США
Війна в Ізраїлі
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