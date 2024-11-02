США на Близькому Сході розгорнуть додаткові військові сили

Про це інформує міноборони США.

"Відповідно до наших зобов'язань щодо захисту громадян і військ США на Близькому Сході, захисту Ізраїлю і деескалації шляхом стримування і дипломатії, міністр оборони віддав наказ про розгортання в регіоні додаткових есмінців протиракетної оборони, ескадрильї винищувачів і літаків-заправників, а також кількох ударних бомбардувальників ВПС США В-52 дальньої дії", - йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві США вказали, що їхні військові сили прибудуть "найближчими місцями", після того, як авіаносна ударна група USS ABRAHAM LINCOLN покине регіон.

В міноборони наголосили, що такі дії "демонструють гнучкий характер глобальної оборонної політики США і здатність США до швидкого розгортання по всьому світу для протидії загрозам національній безпеці, що змінюються".

"Міністр Остін продовжує чітко давати зрозуміти, що якщо Іран, його партнери або їхні поплічники скористаються цим моментом для нападу на американський персонал або інтереси в регіоні, Сполучені Штати вживатимуть усіх необхідних заходів для захисту нашого народу", - додали у відомстві.