Ізраїль надіслав США документ зі своїми умовами дипломатичного урегулювання конфлікту з "Хезболлою", - ЗМІ

Про це інформує Reuters з посиланням на двох американських і двох ізраїльських чиновників.

Згідно з документом, Ізраїль вимагає дозволити силам ЦАХАЛу брати участь в "активному примусі", щоб переконатися, що "Хезболла" не переозброюється і не відновить свою військову інфраструктуру поблизу кордону.

Зокрема, ізраїльська сторона зажадала, щоб її військово-повітряні сили мали свободу дій у повітряному просторі Лівану.

Американські чиновники, коментуючи ініціативу, висловили скептицизм щодо можливості її прийняття Ліваном та міжнародним співтовариством у запропонованому вигляді.

Очікується, що спеціальний посланник США Амос Хохштайн відвідає Бейрут на початку цього тижня для обговорення можливих шляхів врегулювання конфлікту.