Ізраїль надіслав США документ зі своїми умовами дипломатичного урегулювання конфлікту з "Хезболлою", - ЗМІ
Ізраїль надіслав Сполученим Штатам документ зі своїми умовами щодо дипломатичного врегулювання конфлікту з "Хезболлою" в Лівані
Про це інформує Reuters з посиланням на двох американських і двох ізраїльських чиновників.
Згідно з документом, Ізраїль вимагає дозволити силам ЦАХАЛу брати участь в "активному примусі", щоб переконатися, що "Хезболла" не переозброюється і не відновить свою військову інфраструктуру поблизу кордону.
Зокрема, ізраїльська сторона зажадала, щоб її військово-повітряні сили мали свободу дій у повітряному просторі Лівану.
Американські чиновники, коментуючи ініціативу, висловили скептицизм щодо можливості її прийняття Ліваном та міжнародним співтовариством у запропонованому вигляді.
Очікується, що спеціальний посланник США Амос Хохштайн відвідає Бейрут на початку цього тижня для обговорення можливих шляхів врегулювання конфлікту.
- У ніч на понеділок, 21 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила авіаудари по філіях організації у Бейруті, яку звинувачують у фінансуванні "Хезболли".
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