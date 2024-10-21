Ізраїль вдарив по фінустановах у Бейруті, які фінансували "Хезболлу"

Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно з повідомленням, щонайменше 11 ударів було завдано по південних передмістях Бейрута, а ще більше - на півдні Лівану і в північно-східному регіоні долини Бекаа, які є опорними пунктами "Хезболли".

Основною метою ударів, за заявою ЦАХАЛу, стало знищення філій Al-Qard Al-Hassan, неліцензійного фінансового закладу, який Ізраїль звинувачує у фінансуванні терористичної організації "Хезболла".

Вибухи лунали у різних районах Бейрута, включаючи райони поблизу міжнародного аеропорту.

Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі ще до початку операції зазначив, що її метою є розкриття схем фінансування "Хезболли" з боку Ірану, попередивши цивільних про необхідність евакуюватися.

"Ми завдамо ударів по багатьох об'єктах в найближчі години, і ще по більшій кількості об'єктів вночі. Найближчими днями ми розкриємо, як Іран фінансує терористичну діяльність "Хезболли", використовуючи цивільні установи та асоціації як прикриття", - заявив він.

У виданні назначили, що банк Al-Qard al-Hassan, який перебуває під санкціями Міністерства фінансів США, має понад 30 відділень по всьому Лівану, в тому числі 15 в густонаселених районах центрального Бейрута і його передмістях.

Ізраїльська сторона вважає ці відділення легітимними військовими цілями, оскільки вони використовуються для фінансування тероризму.