Ізраїль вдарив по фінустановах у Бейруті, які фінансували "Хезболлу"
У ніч на понеділок, 21 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила авіаудари по філіях організації у Бейруті, яку звинувачують у фінансуванні "Хезболли"
Про це повідомляє The Times of Israel.
Згідно з повідомленням, щонайменше 11 ударів було завдано по південних передмістях Бейрута, а ще більше - на півдні Лівану і в північно-східному регіоні долини Бекаа, які є опорними пунктами "Хезболли".
Основною метою ударів, за заявою ЦАХАЛу, стало знищення філій Al-Qard Al-Hassan, неліцензійного фінансового закладу, який Ізраїль звинувачує у фінансуванні терористичної організації "Хезболла".
Вибухи лунали у різних районах Бейрута, включаючи райони поблизу міжнародного аеропорту.
Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі ще до початку операції зазначив, що її метою є розкриття схем фінансування "Хезболли" з боку Ірану, попередивши цивільних про необхідність евакуюватися.
"Ми завдамо ударів по багатьох об'єктах в найближчі години, і ще по більшій кількості об'єктів вночі. Найближчими днями ми розкриємо, як Іран фінансує терористичну діяльність "Хезболли", використовуючи цивільні установи та асоціації як прикриття", - заявив він.
У виданні назначили, що банк Al-Qard al-Hassan, який перебуває під санкціями Міністерства фінансів США, має понад 30 відділень по всьому Лівану, в тому числі 15 в густонаселених районах центрального Бейрута і його передмістях.
Ізраїльська сторона вважає ці відділення легітимними військовими цілями, оскільки вони використовуються для фінансування тероризму.
- Ранком неділі, 20 жовтня, армія оборони Ізраїлю завдала удару по командному центру, що належить розвідувальному підрозділу "Хезболли", і підпільному заводу з виробництва зброї в Бейруті.
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