ЦАХАЛ вдарив по командному пункту "Хезболли" і підпільному заводу з виробництва зброї
Ранком неділі, 20 жовтня, армія оборони Ізраїлю завдала удару по командному центру, що належить розвідувальному підрозділу "Хезболли", і підпільному заводу з виробництва зброї в Бейруті
Про це інформує The Times of Israel.
Згідно з повідомленням ЦАХАЛу, ізраїльські військові попередили цивільне населення про необхідність евакуації з цього району перед нанесенням удару.
Крім того, під час авіаударів на півдні Лівану було вбито трьох відомих бойовиків "Хезболли".
Серед бойовиків, вбитих ЦАХАЛом:
- Аль-Хадж Аббас Саламех, старший член Південного фронту "Хезболли".
- Реда Аббас Уда, фахівець з комунікацій.
- Ахмед Алі Хусейн, відповідальний за виробництво зброї.
Також ЦАХАЛ атакував підпільний завод з виробництва зброї в Бейруті.
- Вранці суботи, 19 жовтня, безпілотник "Хезболли", запущений з території Лівану, влучив у резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у Кейсарії на узбережжі Середземного моря.
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