ЦАХАЛ вдарив по командному пункту "Хезболли" і підпільному заводу з виробництва зброї

Про це інформує The Times of Israel.

Згідно з повідомленням ЦАХАЛу, ізраїльські військові попередили цивільне населення про необхідність евакуації з цього району перед нанесенням удару.

Крім того, під час авіаударів на півдні Лівану було вбито трьох відомих бойовиків "Хезболли".

Серед бойовиків, вбитих ЦАХАЛом:

Аль-Хадж Аббас Саламех, старший член Південного фронту "Хезболли".

Реда Аббас Уда, фахівець з комунікацій.

Ахмед Алі Хусейн, відповідальний за виробництво зброї.

Також ЦАХАЛ атакував підпільний завод з виробництва зброї в Бейруті.