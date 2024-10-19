"Хезболла" атакувала дроном резиденцію Нетаньягу на узбережжі Середземного моря

Про це інформує The Jerusalem Post.

Згідно з повідомленням офісу прем'єра, Нетаньягу та його дружина не постраждали, оскільки в момент атаки не перебували в резиденції.

תיעוד: הכטב"ם ששוגר לעבר מעון רה"מ בקיסריה



צילום: אלי לוי pic.twitter.com/F1UsoT6ASc — כאן חדשות (@kann_news) October 19, 2024

Пізніше "Хезболла" запустила безпілотники по кількох населених пунктах: Ган-Яшія, Олеша, Амеці, Бат-Хефері, Яд-Хані та Баротаїмі. Близько 7:00 ранку сирени спрацювали у Кір'ят-Ямі та Хайфі, а через півгодини – у Тіверіаді.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що в період з 10:22 до 10:37 ранку було зафіксовано 55 запусків ракет з території Лівану на територію Ізраїлю.

В результаті обстрілу у Хайфі та Західній Галілеї 6 людей отримали поранення.

Крім того, в місті Кір'ят-Ата унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено майно та автомобіль, припаркований поруч з житловим будинком. В результаті обстрілів з Лівану в місті було поранено 10 людей.