"Хезболла" атакувала дроном резиденцію Нетаньягу на узбережжі Середземного моря
Вранці суботи, 19 жовтня, безпілотник "Хезболли", запущений з території Лівану, влучив у резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у Кейсарії на узбережжі Середземного моря
Про це інформує The Jerusalem Post.
Згідно з повідомленням офісу прем'єра, Нетаньягу та його дружина не постраждали, оскільки в момент атаки не перебували в резиденції.
Пізніше "Хезболла" запустила безпілотники по кількох населених пунктах: Ган-Яшія, Олеша, Амеці, Бат-Хефері, Яд-Хані та Баротаїмі. Близько 7:00 ранку сирени спрацювали у Кір'ят-Ямі та Хайфі, а через півгодини – у Тіверіаді.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що в період з 10:22 до 10:37 ранку було зафіксовано 55 запусків ракет з території Лівану на територію Ізраїлю.
В результаті обстрілу у Хайфі та Західній Галілеї 6 людей отримали поранення.
Крім того, в місті Кір'ят-Ата унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено майно та автомобіль, припаркований поруч з житловим будинком. В результаті обстрілів з Лівану в місті було поранено 10 людей.
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