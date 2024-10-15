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Головна Світ Прем'єр Лівану заявив, що отримав від США гарантії зменшення кількості ударів Ізраїлю по Бейруту

Прем'єр Лівану заявив, що отримав від США гарантії зменшення кількості ударів Ізраїлю по Бейруту

Марія Науменко
15 жовтня, 2024 вiвторок
16:12
Світ Ліван

Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті заявив, що "отримав американські гарантії" щодо зменшення кількості ізраїльських ударів по Бейруту

Зміст

Про це повідомляє The Times of Israel.

За його словами, уряд Лівану прагне до припинення вогню та повного виконання Резолюції ООН 1701, яка, зокрема, передбачає виведення військ "Хезболли" на південь від річки Літані.

Мікаті також заявив, що уряд Лівану офіційно вирішив звернутися до Ради Безпеки ООН з проханням про припинення вогню, передає LBCI Lebanon.

Зокрема, він підкреслив зусилля, спрямовані на усунення будь-яких приводів для Ізраїлю атакувати аеропорт Бейрута, морські порти та наземні переходи.

Ліванський прем'єр також наголосив на важливості виконання Таїфської угоди та забезпечення виняткового контролю над зброєю з боку легітимних сил держави.

Що передувало

Наприкінці липня стало відомо, що після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт спрощує умови в'їзду на територію країни для росіян та білорусів. Єврокомісія попросила надати детальні пояснення щодо цього рішення.

Група з 67 депутатів Європейського парламенту 5 серпня звернулася до Єврокомісії з закликом вжити обмежувальних заходів проти Угорщини через послаблення нею візових обмежень для громадян РФ і Білорусі. Водночас євродепутати пропонують розглянути виключення держави з Шенгенської зони.

Вже 16 серпня стало відомо, що очільники МЗС та МВС країн Північної Європи та Балтії надіслали спільного листа комісару ЄС з питань внутрішніх справ Ілві Йоганссон, в якому висловили занепокоєння рішенням щодо пом'якшеного візового режиму.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 18 серпня заявив, що спрощення з боку його країни в'їзду для громадян Росії та Білорусі не становить ризиків для безпеки Шенгенської зони, а колеги з ЄС "продовжують кампанію брехні" проти Угорщини.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв адміністрації Байдена завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах в Ірані.

 

Теги:
політика
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
США
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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