Британія ввела санкції проти Ірану через атаку Тегерана на Ізраїль 1 жовтня

Про це йдеться на сайті британського уряду.

"У відповідь на атаку Ірану на Ізраїль 1 жовтня сьогоднішній пакет спрямований на високопоставлених діячів, які сприяють цим діям, в армії Ісламської Республіки Іран, ВПС Ірану та розвідувальній організації КВІР", - зазначено в матеріалі.

Лондон наклав санкції на іранське космічне агентство, що розробляє технології ракет-носіїв для балістичних ракет, а також на конструкторське бюро: воно виробляє деталі, що можуть застосовуватися для крилатих ракет.

Водночас санкції торкнулися головнокомандувача збройних сил Ірану Абдолрахіма Мусаву та його заступника Мохаммада-Хоссейна Дадраса, очільника ВПС Ірану Хаміда Вахеда, командувача розвідки Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммада Каземі й глави об’єднаного штабу іранської армії, заступника начальника з координації іранської армії Хабіболлу Саярі.

Водночас до цього переліку потрапили прессекретар КВІР Алі-Мохаммад Наїні та головний інженер конструкторського бюро силових систем Фарзанеган Хуссейн Пурфарзанех.

Що передувало

Ввечері 1 жовтня іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.

Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.

Згодом повідомлялось, що армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готує відповідь на ракетну атаку Ірану, попередивши, що вона буде "серйозною і значною".