ЦАХАЛ готує "серйозну і значну" відповідь на ракетну атаку Ірану по Ізраїлю, - ЗМІ

Про це повідомляє The Times of Israel.

У ЦАХАЛі заявили, що запуск Іраном близько 200 балістичних ракет по території Ізраїлю "матиме наслідки".

Попри те, що іранські ракети завдали певних пошкоджень, включаючи пошкодження ізраїльських авіабаз, ЦАХАЛ підкреслив, що жодні літаки та об'єкти критичної інфраструктури не були знищені.

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Цю інформацію виданню The Guardian підтвердив ізраїльський високопосадовець.

"Армія оборони Ізраїлю готує відповідь на безпрецедентну і незаконну атаку Ірану на ізраїльських цивільних осіб і Ізраїль", - заявив він.