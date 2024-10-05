ЦАХАЛ готує "серйозну і значну" відповідь на ракетну атаку Ірану по Ізраїлю, - ЗМІ
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готує відповідь на ракетну атаку Ірану, попередивши, що вона буде "серйозною і значною"
Про це повідомляє The Times of Israel.
У ЦАХАЛі заявили, що запуск Іраном близько 200 балістичних ракет по території Ізраїлю "матиме наслідки".
Попри те, що іранські ракети завдали певних пошкоджень, включаючи пошкодження ізраїльських авіабаз, ЦАХАЛ підкреслив, що жодні літаки та об'єкти критичної інфраструктури не були знищені.
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Цю інформацію виданню The Guardian підтвердив ізраїльський високопосадовець.
"Армія оборони Ізраїлю готує відповідь на безпрецедентну і незаконну атаку Ірану на ізраїльських цивільних осіб і Ізраїль", - заявив він.
- Ввечері, 1 жовтня, іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.
- Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.
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