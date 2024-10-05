Трамп вважає, що Ізраїль повинен вдарити по ядерних об'єктах Ірану
Кандидат у президенти США Дональд Трамп висловив думку, що Ізраїль має право завдати удару по ядерних об'єктах в Ірані у відповідь на обстріл країни балістичними ракетами цього тижня
Про це він висловився під час передвиборчого мітингу в Північній Кароліні 4 жовтня, пише CNN.
Трамп наголосив, що не погоджується з порадою чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена Ізраїлю прийняти пропорційну відповідь і не завдавати ударів по ядерних об’єктах.
Під час пресконференції Байдена запитали, чи підтримає він удари по іранських ядерних об'єктах, на що він відповів негативно.
Водночас Трамп вважає, що таке рішення є помилковим і що найважливішим завданням є зупинка розвитку ядерної програми Ірану.
"Хіба це не те, по чому ви повинні бити? Я маю на увазі, що це найбільший ризик, який у нас є, - ядерна зброя. Коли йому ставили це питання, відповідь мала бути такою: "Спочатку вдаримо по ядерній зброї, а про решту потурбуємось пізніше", - сказав Трамп.
- Напередодні президент США Байден заявив, що він може підтримати можливий удар Ізраїлю по нафтових об'єктах Ірану.
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