Трамп вважає, що Ізраїль повинен вдарити по ядерних об'єктах Ірану

Про це він висловився під час передвиборчого мітингу в Північній Кароліні 4 жовтня, пише CNN.

Трамп наголосив, що не погоджується з порадою чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена Ізраїлю прийняти пропорційну відповідь і не завдавати ударів по ядерних об’єктах.

Під час пресконференції Байдена запитали, чи підтримає він удари по іранських ядерних об'єктах, на що він відповів негативно.

Водночас Трамп вважає, що таке рішення є помилковим і що найважливішим завданням є зупинка розвитку ядерної програми Ірану.

"Хіба це не те, по чому ви повинні бити? Я маю на увазі, що це найбільший ризик, який у нас є, - ядерна зброя. Коли йому ставили це питання, відповідь мала бути такою: "Спочатку вдаримо по ядерній зброї, а про решту потурбуємось пізніше", - сказав Трамп.