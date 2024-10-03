Байден розповів, чи може підтримати удари Ізраїлю по нафтових об’єктах в Ірані

Про це Байден повідомив у коментарі журналістам, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання про підтримку нанесення Ізраїлем удару по нафтових об’єктах Ірану у відповідь на масовану ракетну атаку Тегерана, президент США зазначив, що таку можливість обговорюють. Втім, рішення щодо цього питання ухвалять пізніше.

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Крім того, Байден підтвердив, що наразі в процесі підготовки перебуває новий пакет санкції проти Ірану. Втім, він не розкрив його масштаби.

Раніше Байден заявив, що він не підтримав би можливий удар Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах.

Ситуація на Близькому Сході

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.

Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.