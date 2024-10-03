Байден заявив, що не підтримує можливу атаку Ізраїлю на ядерні об’єкти Ірану

Про це інформує CNN.

Відповідаючи на запитання про можливість нанесення Ізраїлем удару у відповідь по об'єктах, пов'язаних з ядерною програмою Ірану, Байден заявив, що не підтримує атаку на іранські ядерні об'єкти.

"Відповідь - ні", - сказав він.

Президент США зазначив, що США обговорять з Ізраїлем, як вони можуть відповісти на ракетну атаку Ірану. Він додав, що всі члени G7, з якими він розмовляв, погодилися, що Ізраїль повинен "відповісти пропорційно". Крім того, лідери G7 розглядають можливість введення нових санкцій проти Ірану.

Ситуація на Близькому Сході

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.

Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.