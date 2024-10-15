Іран відреагував на нові санкції ЄС, назвавши їх безпідставними, і заперечив постачання балістичних ракет РФ

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Ірану.

Багаї назвав запровадження нових санкцій проти низки іранських фізичних і юридичних осіб "неправдивими і безпідставними". Він рішуче засудив дії ЄС та Британії і заявив, що вони суперечать стандартам міжнародного права, особливо прав людини.

Відкидаючи звинувачення щодо продажу Іраном Росії балістичних ракет, речник МЗС заявив, що позиція його країни щодо війни в Україні є "чіткою та принциповою щодо територіальної цілісності та національного суверенітету".

Представник Ірану зазначив, що Тегеран виступає за дипломатичне вирішення "розбіжностей між Росією та Україною".

"На жаль, деякі європейські країни та Великобританія бездоказово заявили, що Іран втрутився у цей конфлікт військовим шляхом, що повністю спростовано", - наголосив речник іранського МЗС.

Багаї назвав звинувачення ЄС та Британії проти Ірану шахрайством і спробою відвернути громадську думку від найважливішого питання сьогодення, яким, за його словами, є геноцид палестинського народу та розпалювання війни сіоністським режимом у регіоні Західної Азії.

Що передувало

Ввечері 1 жовтня іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю. США одразу заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на цю ракетну атаку.

Згодом повідомлялось, що армія оборони Ізраїлю готує відповідь на ракетну атаку Ірану, попередивши, що вона буде "серйозною і значною".

Вже 14 жовтня Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти військових діячів та компаній Ірану у відповідь на атаку країни проти Ізраїлю 1 жовтня.