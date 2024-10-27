Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Атака Ізраїлю могла паралізувати виробництво балістичних ракет в Ірані на рік, - Axios

Атака Ізраїлю могла паралізувати виробництво балістичних ракет в Ірані на рік, - Axios

Світлана Кравченко
27 жовтня, 2024 неділя
08:56
Світ Іранська ракета Fateh-110

Унаслідок атаки Ізраїлю по Ірану уночі 26 жовтня з ладу виведено найважливіший компонент іранської програми виробництва балістичних ракет

Зміст

Про це пише Axios із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Ізраїль завдав ураження 12 "планетарним змішувачам", які використовують для виробництва твердого палива для балістичних ракет великої дальності. Саме ці ракети є основною частиною ракетного арсеналу Ірану.

Ці змішувачі є дуже складним обладнанням, тому Іран не зможе їх самостійно виробляти, натомість купуючи в Китаї. На думку одного з джерел ЗМІ, відновлення змішувачів і відповідно вироблення нових ракет може забрати щонайменше рік.

Це обмежить здатність Ірану поповнювати запаси балістичних ракет угруповання "Хезболла" та єменських хуситів, а також може стримати Іран від подальших масованих ракетних ударів по Ізраїлю.

Крім того, за словами ізраїльських джерел, під час атаки також уразили чотири батареї протиповітряної оборони С-300, які захищали столицю Тегеран, а також ядерні та енергетичні об’єкти в Ірані.

Під атакою опинилася фабрика з виробництва безпілотників та об'єкт у місті Парчин, який раніше використовували для досліджень і розробки ядерної зброї. 

Тим часом іранські військові заявили, що внаслідок удару кілька радіолокаційних систем зазнали незначних ушкоджень і перебувають у процесі ремонту.

  • Нагадаємо, вночі 26 жовтня армія оборони Ізраїлю заявила, що завдає точних ударів по військових об'єктах в Ірані у відповідь на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму. Вже на ранок ЦАХАЛ оголосив про завершення авіаударів по іранських військових об'єктах, додавши, що Іран заплатив ціну за свої напади на Ізраїль в останні місяці.
     
Теги:
Новини
Ізраїль
Іран
ракетний удар
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
Антоніу Гутерріш
Автор Ольга Бабишена
26 жовтня, 2024 субота
Гутерреш розповів про мету участі в саміті БРІКС у російській Казані
Ілюстративне фото
Автор Ольга Бабишена
26 жовтня, 2024 субота
Ізраїль завдає авіаударів по Ірану у відповідь на атаки з початку жовтня
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Автор Юлія Лаврук
25 жовтня, 2024 п'ятниця
МЗС Північної Кореї прокоментувало інформацію про відправку військ до Росії
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.48
    Продаж 45.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
27 жовтня
10:06
Ексклюзив
армія КНДР
Військовий експерт Селезньов пояснив, в яких підрозділах армії КНДР найбільше зацікавлена Росія
10:03
OPINION
Росію у Грузії цікавить географія
10:00
День української писемності та мови
День української писемності та мови: дата, історія свята
09:54
ппо
Українська ППО за ніч збила 41 ворожий безпілотник
09:45
У Мексиці автобус зіткнувся із причепом, що від'єднався від вантажівки: загинули 24 людини
09:29
Китай пригрозив вжити контрзаходів за продаж США зброї Тайваню
09:03
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія вночі запустила "шахеди" по Україні: над Києвом збили десяток БПЛА, на Сумщині є влучання в енергооб'єкти
08:41
Оновлено
Парламентські вибори в Грузії
Вибори у Грузії: підраховано понад 99% голосів, за даними ЦВК лідирує "Грузинська мрія"
08:18
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За добу на фронті сталося 174 боєзіткнення: війська РФ атакують на 10 напрямках
08:06
OPINION
блог Борис Бабін
Ті, хто обурюється "Вовиною тисячею", недавно тішилися після зустрічі із Зеленським
07:43
втрати окупантів
Російські війська втратили за добу ще 1440 окупантів
07:32
Сметанін Герман
Україна та Індія розглядають співпрацю в галузі оборонної промисловості
07:14
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни завели кораблі у Чорному морі до місця базування
00:06
Оновлено
Грузинський мультимільярдер Бідзіна Іванішвілі
"Це вкрадені вибори, узурпація влади та конституційний переворот": в Грузії опозиція вимагає від Іванішвілі мирно віддати владу
2024, субота
26 жовтня
23:53
Роберт Левандовські, Барселона, Ла Ліга
"Барселона" розтрощила "Реал" з Луніним у воротах
23:30
Ексклюзив
Виступ Бідзіни Іванішвілі на провладному мітінгу в Тбілісі у травні 2024
Зараз починається дуже серйозне протистояння між опозицією і "Грузинською мрією", - Портников
23:29
Ярослава Магучіх
Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі
22:55
Бійцям ЗСУ роздали українсько-корейський розмовник для спілкування з полоненими із КНДР
Бійцям ЗСУ роздали українсько-корейський розмовник для спілкування з полоненими із КНДР, - InformNapalm
22:30
Ексклюзив
Віталій Портников
Гутерреш притримується подвійних стандартів і буде сприяти деградації інституції ООН, - Портников
22:09
У Кіровській області РФ розбився вертоліт Мі-2
21:58
Фортифікації, зуби дракона
Фортифікації на Дніпропетровщині: голова облради Лукашук посилається на таємницю, молодший сержант ЗСУ Бунятов каже, що як слід нічого не робиться
21:53
"Наша лідерка й натхнення". Київський ліцей розповів про свою 9-класницю, загиблу від удару "шахеда"
21:53
Олександр Усик
Колишній промоутер Фʼюрі відзначив слабку сторону Усика
21:50
Ексклюзив
Дональд Трамп та Камала Гарріс
Не варто чекати змін наступного ранку після перемоги Гарріс, а Трамп - взагалі непередбачуваний, - Фейгін
21:22
Оновлено
Росіяни атакували авіабомбами Костянтинівку: загинула людина, є поранені
21:21
UEFA , УЄФА
УЄФА покарав польських арбітрів, які перед матчем "Динамо" у нетверезому стані вкрали дорожній знак
20:40
Оновлено
"Олександрія" - "Інгулець" 2:1 (26.10.2024)
"Олександрія" розбила "Інгулець", а "Карпати" кращі за "Оболонь". Розклад і результати 11-го туру УПЛ
20:17
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував тиждень "дуже активної роботи з партнерами"
20:17
армія КНДР
"Україна буде змушена в Європі воювати проти КНДР", - Зеленський
20:14
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі: проєвропейські сили набрали на виборах 52%, і це ще без діаспори
20:04
OPINION
Корупція в Україні — опорна конструкція функціонування її як держави
19:55
Ексклюзив
електроенергія, шахеди
"Немає підстав для оптимізму": військовий експерт Жмайло про масовані атаки по Україні та плани РФ до 2026 року
19:54
Уламком російського "шахеда" було вбито вчительку з Борисполя
19:39
Польща
Польська контррозвідка схопила 4 диверсантів, що розсилали вибухівку по Європі
19:37
Ексклюзив
Кім Чен Ин і Кім Йо Чжон, КНДР, Північна Корея
Північна Корея у війні РФ проти України має багато вигод, але є й один ризик, - Фейгін
19:08
Огляд
Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі
Битва поглядів Усика з Фʼюрі та перформанс Мудрика в Лізі конференцій: головні новини українського спорту за тиждень
19:04
Георгій Вашадзе
Грузинська опозиція: на виборах незаконно затримано 5 спостерігачів від проєвропейських сил
19:02
Грузія ЄС
Перші екзитполи з Грузії: опозиційне та проурядове телебачення називають різних переможців парламентських виборів
18:42
безпілотник, дрон
Вдень 26 жовтня дрони, ймовірно, атакували аеродром у російському Липецьку
18:11
ask.fm
Соцмережа Ask.fm оголосила про припинення роботи з 1 грудня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV