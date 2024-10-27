Атака Ізраїлю могла паралізувати виробництво балістичних ракет в Ірані на рік, - Axios

Про це пише Axios із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Ізраїль завдав ураження 12 "планетарним змішувачам", які використовують для виробництва твердого палива для балістичних ракет великої дальності. Саме ці ракети є основною частиною ракетного арсеналу Ірану.

Ці змішувачі є дуже складним обладнанням, тому Іран не зможе їх самостійно виробляти, натомість купуючи в Китаї. На думку одного з джерел ЗМІ, відновлення змішувачів і відповідно вироблення нових ракет може забрати щонайменше рік.

Це обмежить здатність Ірану поповнювати запаси балістичних ракет угруповання "Хезболла" та єменських хуситів, а також може стримати Іран від подальших масованих ракетних ударів по Ізраїлю.

Крім того, за словами ізраїльських джерел, під час атаки також уразили чотири батареї протиповітряної оборони С-300, які захищали столицю Тегеран, а також ядерні та енергетичні об’єкти в Ірані.

Під атакою опинилася фабрика з виробництва безпілотників та об'єкт у місті Парчин, який раніше використовували для досліджень і розробки ядерної зброї.

Тим часом іранські військові заявили, що внаслідок удару кілька радіолокаційних систем зазнали незначних ушкоджень і перебувають у процесі ремонту.