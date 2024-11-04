Іран планує повторну атаку на Ізраїль з використанням потужніших боєголовок та "іншої зброї", – WSJ

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні поінформовані джерела.

Як розповів виданню єгипетський чиновник, Тегеран приватно попередив Каїр, що його відповідь на ізраїльські удари 26 жовтня, які були відповіддю на атаку балістичними ракетами Ісламської Республіки 1 жовтня, буде "жорсткою і комплексною".

"Наші військові втратили людей, тож їм потрібно реагувати", - сказав іранський чиновник.

Він додав, що Іран може використати територію Іраку для частини операції та, ймовірно, націлиться на ізраїльські військові об'єкти. За словами чиновника, це буде "набагато агресивніше, ніж минулого разу".

За словами офіційних іранських та арабських осіб, Іран не планує обмежувати свою відповідь ракетами та безпілотниками, як це було під час двох попередніх атак. Крім того, будь-які використовувані ракети будуть мати більш потужні боєголовки.

До того ж зазначається і про часові рамки відповіді. За словами іранського чиновника, Іран не хоче впливати на вибори в США своєю атакою, тому відповідь буде після голосування у вівторок, 5 листопада, але до інавгурації нового президента у січні.

WSJ також додає, що за даними американських спецслужб, Іран вважає за краще бачити президентом США Камалу Гарріс, а не Дональда Трампа.

Що передувало

Армія оборони Ізраїлю вночі 26 жовтня завдала ударів по військових об'єктах в Ірані у відповідь на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму. Вже на ранок ЦАХАЛ оголосив про завершення авіаударів по іранських військових об'єктах, додавши, що Іран заплатив ціну за свої напади на Ізраїль в останні місяці.

Медіа з'ясували, що унаслідок цієї атаки Ізраїлю з ладу виведено найважливіший компонент іранської програми виробництва балістичних ракет.

Після цього верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив "нищівною відповіддю" США та Ізраїлю.

Своєю чергою Сполучені Штати оголосили про розгортання додаткових військових сил на Близькому Сході: вони прибудуть "найближчими місяцями". Також адміністрація Білого дому попередила Іран, що в разі повторної атаки на Ізраїль Штати не зможуть стримати у відповідях ізраїльтян.