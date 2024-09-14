Канада не дозволяє відправку жодного озброєння або комплектуючих до Гази, - голова МЗС Жолі

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми не дозволимо відправку до Гази жодного озброєння або деталей до зброї. Спосіб та місце відправки не має значення", - сказала Жолі.

Вона нагадала, що Канада ще в січні припинила затверджувати нові дозволи на експорт до Ізраїлю канадського озброєння, хоча чинним на той момент контрактам дозволили бути дотриманими.

"Після цього улітку я заморозила близько 30 чинних дозволів для канадських компаній й зараз ми ставимо цим компаніям запитання", - зазначила міністерка.