Канада не дозволяє відправку жодного озброєння або комплектуючих до Гази, - голова МЗС Жолі
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі наголосила, що країна не допустить відправку жодного озброєння або комплектуючих до сектора Гази
Про це повідомляє Укрінформ.
"Ми не дозволимо відправку до Гази жодного озброєння або деталей до зброї. Спосіб та місце відправки не має значення", - сказала Жолі.
Вона нагадала, що Канада ще в січні припинила затверджувати нові дозволи на експорт до Ізраїлю канадського озброєння, хоча чинним на той момент контрактам дозволили бути дотриманими.
"Після цього улітку я заморозила близько 30 чинних дозволів для канадських компаній й зараз ми ставимо цим компаніям запитання", - зазначила міністерка.
- Військове угруповання ХАМАС заявило, що учасники переговорів готові запровадити "негайне" припинення вогню у Газі без нових умов з боку жодної сторони.
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