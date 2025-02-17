Канада передасть Україні додаткові авіасимулятори F-16

Про це інформує міністерство оборони Канади.

Зазначається, що міністр оборони Білл Блер під час візиту до Брюсселя підтвердив підтримку України. Він оголосив про передачу двох додаткових авіатренажерів F-16, які доповнять два аналогічні симулятори, передані Канадою наприкінці минулого року.

У канадському міноборони наголосили, що ці тренажери допоможуть українським пілотам відпрацьовувати навички керування винищувачами в умовах, коли реальні літаки F-16 обмежено доступні для навчання через бойові завдання.

Перші два авіасимулятори, передані Канадою раніше, вже використовуються українськими військовими для тренувань, зокрема для відпрацювання посадки за приладами.