Канада передасть Україні додаткові авіасимулятори F-16
Канада поставить в Україну ще два авіасимулятори літаків F-16 для вдосконалення підготовки українських військових льотчиків
Про це інформує міністерство оборони Канади.
Зазначається, що міністр оборони Білл Блер під час візиту до Брюсселя підтвердив підтримку України. Він оголосив про передачу двох додаткових авіатренажерів F-16, які доповнять два аналогічні симулятори, передані Канадою наприкінці минулого року.
У канадському міноборони наголосили, що ці тренажери допоможуть українським пілотам відпрацьовувати навички керування винищувачами в умовах, коли реальні літаки F-16 обмежено доступні для навчання через бойові завдання.
Перші два авіасимулятори, передані Канадою раніше, вже використовуються українськими військовими для тренувань, зокрема для відпрацювання посадки за приладами.
- Збройні Сили України 6 лютого отримали від Королівства Нідерланди винищувачі F-16.
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