Канада прагне відіграти роль у підтримці миру в Україні після війни, - глава МЗС Жолі
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що її держава хоче відігравати роль у підтримці миру в повоєнній Україні
Про це пише National Post.
За словами очільниці дипломатичного відомства Канади, Оттава прагне приєднатися до перемовин стосовно закінчення війни в Україні після того, як в адміністрації президента США Дональда Трампа заявляли, що Київ може не стати членом НАТО.
"Ми хочемо бути частиною цих розмов про гарантії безпеки. Ми хочемо бути частиною розмов, пов'язаних із залученням більшої кількості канадців до захисту України", - підкреслила Жолі.
Також міністерка наголосила: війна в Україні не може завершитися на умовах, за якими Росії дозволять ще більше дестабілізувати Європу. За її словами, Канада прагне допомогти у встановленні міцного миру на тлі повідомлень США стосовно того, чи зможуть американські військові допомогти в забезпеченні виконання мирної угоди.
- 17 лютого стало відомо, що Канада поставить в Україну ще два авіасимулятори літаків F-16 для вдосконалення підготовки українських військових льотчиків.
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