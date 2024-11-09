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Катар погодився вислати керівників ХАМАСу з країни на вимогу США, - CNN

Марія Науменко
9 листопада, 2024 субота
14:39
Світ терористи ХАМАС

Катар погодився вислати високопосадовців ХАМАСу на вимогу США на тлі тривалих невдалих спроб досягти припинення вогню в Газі та звільнення ізраїльських заручників

Зміст

Про це повідомляє CNN.

За словами американських високопосадовців, на слова яких посилається CNN, що близько двох тижнів тому Вашингтон поставив вимогу Досі припинити надавати притулок лідерам ХАМАСу, які проживають у столиці Катару. Катар погодився на цю вимогу та повідомив про це ХАМАС приблизно тиждень тому.

"ХАМАС - це терористичне угрупування, яке вбивало американців і продовжує утримувати американців у заручниках", - заявив високопоставлений представник адміністрації Байдена. - Після відхилення неодноразових пропозицій про звільнення заручників, її лідери більше не повинні бути бажаними гостями в столицях будь-якого американського партнера".

Один із високопоставлених представників ХАМАСу заявив, що повідомлення про те, що Катар погодився вислати офіційних осіб ХАМАСу з Дохи, є "безпідставними" і "тактикою тиску", додавши, що подібні заяви поширювалися і раніше без жодних доказів, що їх підтверджують.

"Те, що повідомлялося в ізраїльських ЗМІ про те, що Катар погодився вислати ХАМАС з Дохи на вимогу США, не має під собою жодних підстав і є лише тактикою тиску. Це повторюється без будь-яких доказів", - заявив він.

У виданні зазначили, що США протягом конфлікту неодноразово зверталися до Катару з проханням використати загрозу висилки як важіль тиску на ХАМАС. Остаточний поштовх до такого рішення стала смерть американо-ізраїльського заручника Герша Голдберга-Поліна та чергова відмова ХАМАСу від припинення вогню.

Точні терміни висилки та майбутнє місце перебування членів ХАМАСу залишаються невідомими. За словами американського високопосадовця, угрупованню не було надано достатньо часу для того, щоб покинути країну. Хоча Туреччина розглядається як можливий варіант, США навряд чи схвалять цей сценарій з тих же причин, з яких вони не хочуть, щоб Катар надав притулок лідерам ХАМАСу.

  • Під час чергового раунду переговорів між представниками ХАМАС та ФАТХ у Каїрі сторони домовилися про створення технократичного комітету для управління сектором Гази після завершення війни.
Теги:
Новини
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Катар
США
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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