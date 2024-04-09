Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Кемерон їде до Вашингтона: закликатиме конгресменів схвалити пакет допомоги Україні

Кемерон їде до Вашингтона: закликатиме конгресменів схвалити пакет допомоги Україні

9 квітня, 2024 вiвторок
06:53
Світ Девід Кемерон

У вівторок, 9 квітня, очільник МЗС Британії Девід Кемерон відвідає Вашингтон і зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, щоб закликати законодавців у Конгресі прийняти пакет допомоги Україні

Про це пише Reuters.

Видання нагодує, що минулого тижня Кемерон заявив про плани зустрітися зі спікером Палати представників від Республіканської партії Майком Джонсоном, аби закликати його ініціювати голосування за виділення необхідного пакету коштів Україні.

"Успіх України та невдача Путіна життєво важливі для американської та європейської безпеки", - наголосив Кемерон.

За його словами, керівникам РФ важливо продемонструвати, що їхня агресія не окупається.

"Альтернатива лише підштовхне Путіна до подальших спроб перекроїти європейські кордони силою і буде ясно почута у Пекіні, Тегерані та Північній Кореї", - додав очільник британського МЗС.

У міністерстві закордонних справ Британії заявили, що Кемерон зустрінеться з лідерами Конгресу як республіканців, так і демократів, а перед зустріччю з Блінкеном він побачиться з експрезидентом США Дональдом Трампом у Флориді. Речник британського МЗС описав це як "стандартну практику" взаємодії з опозиційним кандидатом.

Також повідомляється, що під час візиту до США голова МЗС Британії наголосить на важливості посилення економічного тиску на Росію та надання Україні "військової та гуманітарної підтримки, необхідної їй для того, щоб утримати лінію цього року і перейти в наступ у 2025 році".

  • Нещодавно сенаторка США від Республіканської партії Джоні Ернст заявила, що Конгрес проголосує за пакет допомоги для України впродовж кількох наступних тижнів.
Теги:
Війна з Росією
США
Ентоні Блінкен
Велика Британiя
допомога США Україні
Світ про Україну
Читайте також:
8 квітня, 2024 понедiлок
СБУ затримала шістьох інженерів-проєктувальників, які допомагали ворогу підключити ЗАЕС до Росатома
Ізраїль, ЦАХАЛ
7 квітня, 2024 неділя
Ізраїль завершив наземну операцію в Газі
мобілізовані росіяни
7 квітня, 2024 неділя
Наступи росіян будуть руйнівними для РФ, - експерт з військової контррозвідки Притула
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.79
    Купівля 38.79
    Продаж 39.32
  • EUR
    Купівля 42.04
    Продаж 42.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
9 квітня
07:10
Снайпер ЗСУ
ЗСУ за добу відбили понад 50 атак росіян на 6 напрямках фронту, - Генштаб
06:58
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росія атакувала "шахедами" з півдня. Вибухи були на Полтавщині, Львівщині та Хмельниччині
06:55
Кевін де Брюйне, Реал - Манчестер Сіті
"Реал" - "Манчестер Сіті", "Арсенал" - "Баварія": де дивитися чвертьфінали ЛЧ
06:48
Українська ППО ЗСУ
Сили ППО вночі знищили усі 20 "шахедів", які Росія запустила по Україні
06:23
Оновлено
Лавров у Пекіні розпочав переговори з головою МЗС Китаю
Лавров у Пекіні розпочав переговори з головою МЗС Китаю: що обговорюють
05:59
Spotify
Spotify запускає опцію створення плейлистів за допомогою ШІ та підказок
05:36
Залізний купол
Ізраїль атакувала "підозріла повітряна ціль": її збила ППО
05:08
Китай
Спецслужби Канади звинуватили Китай у втручанні у вибори, - Reuters
04:40
Севастополь
Біля Севастополя пролунали вибухи: окупанти повідомляють про ППО
04:12
Військові навчання
У Швеції та Норвегії для військових НАТО орендували "російські котеджі"
03:44
Мая Санду
Румунія заборонила в’їзд понад 100 громадянам Молдови: вони планували протести проти Санду
03:16
світ Північна Ірландія Кримінал
У Північній Ірландії поліція виявила у чоловіка канабіс, вартістю понад $1,5 млн
02:48
США зосереджені, щоб Росія не могла розвивати нові газові проєкти, - Держдеп
02:20
Саломе Зурабішвілі
Зурабішвілі пообіцяла ветувати закон про іноагентів
01:52
Арешт
В Італії заарештували ісламіста з Таджикистану, який часом видавав себе за українця
01:24
Тільки після війни: у США підтвердили позицію щодо приєднання України до НАТО
00:56
Канада
РФ і Китай - загрози: Канада за новою оборонною стратегією збільшить витрати на армію до 1,76% ВВП
00:28
Франція
"Росіяни брешуть": очільник МЗС Франції заявив, що діалог із РФ "не в інтересах" його країни
2024, понедiлок
8 квітня
23:58
Оновлено
Обстріл Запоріжжя
РФ атакувала підприємство у Запоріжжі: загинули троє людей
23:55
Емманюель Макрон та Ріші Сунак
Сунак і Макрон обговорили збільшення постачання боєприпасів, безпілотників та ППО для ЗСУ
23:30
Оновлено
ракета Х-59
РФ ударила по цивільній інфраструктурі Полтавщини: загинула людина, є поранені
23:26
Оновлено
Росіяни обстріляли Часів Яр та влучили у багатоповерхівку в Селидовому: загинула людина, є поранені
23:10
У РФ на Смоленщині обвалився міст, є загибла і постраждалі
22:51
олімпіада 2024
Ейфелеву вежу декорують олімпійськими кільцями
22:43
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль заявив про знищення командира спецпідрозділу Хезболли
22:24
Україна - Євросоюз
Погодили з обмеженнями: в ЄС дійшли згоди щодо безмитної торгівлі для України
22:10
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Не проти Telegram-каналів, а за державу": Княжицький пояснив сенс законопроєкту про регулювання соцмережі
21:37
Ексклюзив
Серед поляків зростає тривога щодо можливої війни з Росією, - політик Чех
21:32
На станції фунікулера в Києві загинув юнак
На станції фунікулера в Києві загинув юнак: затриманому держохоронцю оголосили підозру в умисному вбивстві
21:11
фейк
"На території РФ викрито осередки "Правого сектору": нова вигадка росіян
20:57
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Коли Росія посилить наступ. Колонка Сергія Згурця
20:51
Оновлено
Андрій Ярмоленко (в центрі), Динамо - ЛНЗ Черкаси
УПЛ: "Полісся" переграло "Минай", "Ворскла" зіграла внічию з "Кривбасом". Результати та розклад усіх матчів 23-го туру
20:48
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
Білий дім звинуватив Конгрес США у тому, що ЗСУ втрачають позиції на полі бою через затримку пакета допомоги
20:29
санкції проти Росії
ЄС і 9 країн-кандидатів розширили та продовжили санкції проти РФ
20:01
OPINION
Олег Манчура
Українське чистилище буде найбільшим у світі
19:57
Олександр Шовковський
Шовковський став на захист голкіпера "Динамо", який грубо помилився у матчі з ЛНЗ
19:51
цирк
Мінкульт додав цирки до списку критично важливих підприємств: співробітників забронюють від мобілізації
19:31
На Херсонщині ДБР викрило посадовців тилового забезпечення
Закуповували продукти для ЗСУ за завищеними цінами: ДБР повідомило про підозру посадовцям тилового забезпечення на Херсонщині
19:31
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Протягом доби найбільше атак росіяни здійснили на Новопавлівському напрямку, били з авіації, артилерії та мінометів, - Генштаб
19:16
грузія
У Грузії ліквідували прокремлівську партію "Консервативний рух"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV