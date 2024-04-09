Кемерон їде до Вашингтона: закликатиме конгресменів схвалити пакет допомоги Україні
У вівторок, 9 квітня, очільник МЗС Британії Девід Кемерон відвідає Вашингтон і зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, щоб закликати законодавців у Конгресі прийняти пакет допомоги Україні
Про це пише Reuters.
Видання нагодує, що минулого тижня Кемерон заявив про плани зустрітися зі спікером Палати представників від Республіканської партії Майком Джонсоном, аби закликати його ініціювати голосування за виділення необхідного пакету коштів Україні.
"Успіх України та невдача Путіна життєво важливі для американської та європейської безпеки", - наголосив Кемерон.
За його словами, керівникам РФ важливо продемонструвати, що їхня агресія не окупається.
"Альтернатива лише підштовхне Путіна до подальших спроб перекроїти європейські кордони силою і буде ясно почута у Пекіні, Тегерані та Північній Кореї", - додав очільник британського МЗС.
У міністерстві закордонних справ Британії заявили, що Кемерон зустрінеться з лідерами Конгресу як республіканців, так і демократів, а перед зустріччю з Блінкеном він побачиться з експрезидентом США Дональдом Трампом у Флориді. Речник британського МЗС описав це як "стандартну практику" взаємодії з опозиційним кандидатом.
Також повідомляється, що під час візиту до США голова МЗС Британії наголосить на важливості посилення економічного тиску на Росію та надання Україні "військової та гуманітарної підтримки, необхідної їй для того, щоб утримати лінію цього року і перейти в наступ у 2025 році".
- Нещодавно сенаторка США від Республіканської партії Джоні Ернст заявила, що Конгрес проголосує за пакет допомоги для України впродовж кількох наступних тижнів.
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